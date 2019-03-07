2019-03-07T16:27:30+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти поздравил женщин с 8 Марта стихами Шекспира

Александр Дрозденко вышел на сцену театра с теплыми словами прекрасным дамам [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Дрозденко поздравил женщин с 8 МартаАлександр Дрозденко поздравил женщин с 8 МартаФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне 8 марта в адрес прекрасных представительниц человечества артисты, музыканты, чиновники посылают теплые поздравления. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 7 марта опубликовал душевное видео, в котором он словами английского поэта Уильяма Шекспира выразил свое почтение и уважение женщинам 47-го региона и всей страны.

Александр Дрозденко поздравил женщин с 8 Марта.

Видео-поздравление начинается с проезда камеры вдоль алых бутонов роскошных роз. Цветы – один из самых главных символов международного женского дня, который неотрывно ассоциируется с началом весны. Поднявшись на сцену театра, в свете голубых софитов, Александр Дрозденко, держа в одной руке томик произведений величайшего англоязычного писателя, прочитал «Сонет 25» в переводе Самуила Маршака:

- Кто под звездой счастливою рожден,

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награжден,

И для меня любовь - источник счастья.

Под солнцем пышно листья распростер

Наперсник принца, ставленник вельможи.

Но гаснет солнца благосклонный взор,

И золотой подсолнух гаснет тоже.

Военачальник, баловень побед,

В бою последнем терпит пораженье,

И всех его заслуг потерян след.

Его удел - опала и забвенье.

Но нет угрозы титулам моим

Пожизненным: любил, люблю, любим.

Отметим, что в честь празднования 8 Марта в Ленинградской области пройдет праздничные акции, флешмобы и спортивные соревнования. На улицах Тихвина, Гатчины, Бокситогорска и Кингисеппа женщинам будут дарить цветы. А в домах культуры пройдут концерты, посвященные прекрасным дамам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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