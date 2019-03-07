Прозрачный топ Елизаветы Боярской взорвал Instagram

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она позирует в историческом интерьере в топе, который не скрывает ее грудь. В ногах у актрисы собачка. Цель фотосессии Боярская не уточнила.

«Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда. Фото маэстро Михаил Тарасов», — написала она в микроблоге.

lizavetabo Елизавета Боярская снялась в откровенной фотосессии

За один час публикация набрала более десяти тысяч «лайков».

«Завораживающе», «Задержка дыхания!», «Какая красавица», «Елизавета Михайловна, я вас не узнала... Это потрясающе!», « И малое дитя не помеха гламурной жизни», « Дива! Всегда дива», «С наступающим праздником! Любить и быть любимой! Вы великолепны, дама!», - осыпали Боярскую комплиментами подписчики. Не остались равнодушными и коллеги Елизаветы. «Невероятно», - написала актриса Юлия Снигирь, «Ого!», — воскликнул актер Сергей Безруков.

Напомним, Елизавета Боярская два месяца назад стала мамой во второй раз. Своему супругу Максиму Матвееву она подарила еще одного сына, которого назвали Григорием. Актриса не стала засиживаться в декрете. Она играет спектакли, ездит на гастроли, принимает участие в фотосессиях. Ухаживать за малышом ей помогают родители и няня.