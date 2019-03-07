«Авто Премиум» приглашает на блины!

Череда весенних праздников завершится в ближайшее воскресенье 10 марта празднованием Масленицы. Традиционный русский праздник организован известной российской газетой «Комсомольская Правда» в Санкт-Петербурге при поддержке группы «Авто Премиум».

Городские гулянья в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга начнутся в полдень и завершатся традиционным сжиганием чучела Маслены.

Хотя весной еще даже и не пахнет, ее приход обещают уже на следующей неделе. Поэтому ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, последние зимние дни в этом году.

Проводы зимы пройдут со вкусом блинов, с песнями и забавами, выступлениями творческих коллективов, конкурсами, кулачными боями, шоу лучников, и разнообразными мастер-классами. Уже в понедельник начинается великий православный пост, поэтому повеселиться надо от души!

«Авто Премиум» представит горожанам популярные автомобили модельного ряда ŠKODA KODIAQ и ŠKODA RAPID, на которых можно будет сделать пробные поездки за территорией парка. Появится чешский гость ŠKODA KODIAQ и на территории, где пройдут масленичные гулянья. Именно на этот автомобиль, как и на все остальные, можно будет получить праздничную цену, поторговавшись с представителем дилерского предприятия.

Приезжайте на веселую Масленицу всей семьей! Здесь для каждого найдется интересное занятие.

Самые активные гости обязательно получат призы за участие в разнообразных конкурсах и викторинах, подготовленных организаторами и партнерами праздничных гуляний. Приготовлен приз и от «Авто Премиума» – фирменный аксессуар из коллекции ŠKODA.

Масленица в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга – одна из самых посещаемых в Северной столице.

Ждем и вас!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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