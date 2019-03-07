2019-03-07T18:48:00+03:00
Звезды

Дацик о чемпионе UFC Нурмагомедове: "Дрыщ с весом мухи"

Националист рассказал, что сидя в "Крестах-2" болел за ирландского бойца
Лилия КОЗЛОВА
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Дацик назвал Хабиба дрыщомДацик назвал Хабиба дрыщомФото: Олег ЗОЛОТО
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Российский боец смешанных единоборств MMA Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова "дрыщом с весом мухи". Несмотря на то, что Хабиб стал практически национальным героем после победы над Макгрегором, недавно вышедший из тюрьмы националист не считает Нурмагомедова серьезным бойцом.

- Хабиб - дрыщ с весом мухи, - заявил Дацик в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить". - Единственный нормальный боец сейчас только Сергей Харитонов остался.

Рыжий Тарзан рассказал о том, что смотрел поединок ирландца Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова по телевизору когда еще находился в "Крестах". По его словам, его сокамерники разделились во мнении, кто же из бойцов лучше. Однако все "белые" болели за ирландца.

- Я болел за Конора, за рыжебородого. Но понимал, что победит Хабиб. Он сильнее по технике, по всему, - отметил Дацик.

Напомним, что в конце февраля 2019 года Вячеслав Дацик вышел из изолятора "Кресты-2". Встречали его из СИЗО с музыкой, весельем и Стасом Барецким, который развлекал публику до тех пор, пока не вышел "виновник торжества". Теперь Дацик планирует продолжать тренироваться, а также заняться съемками фильма "Брат-3".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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