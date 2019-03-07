Сергей Шнуров вступился за алкашей и тунеядцев

Накануне разразился скандал в связи с высказыванием депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева. Во время очередного заседания Набиев заявил, что пенсию в 8 тысяч получают, как правило, «тунеядцы и алкаши», которые мало в жизни работали и сами виноваты в том, что бедствуют.

Позже, когда Волгоградское отделение партии «Единая Россия» открестилась от своего коллеги, заявив, что это его личное мнение, Набиев попытался невнятно оправдаться. Мол, совсем не то имел в виду.

Лидер группировки «Ленинград» традиционно не смог остаться в стороне и ответил депутату.

«Я вступаюсь за алкавшей и тунеядцев, Потому, как сам из этих самых родом. Слышал много я, но чтоб такого …,

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ничего не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, …, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ».