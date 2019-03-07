2019-03-07T21:14:00+03:00
Звезды

«Я ненавижу 8 Марта»: Нагиев выразил свое отношение к празднику

Петербургский актер пожелал женщинам «правильных» мужчин
Лилия КОЗЛОВА
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Нагиев заявил, что ненавидит 8 МартаНагиев заявил, что ненавидит 8 МартаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный петербургский актер Дмитрий Нагиев, которого по праву называют современным российским секс-символом, накануне 8 марта заявил о своем негативном отношении к этому празднику. Мол, на самом деле, мужчины должны не только в этот день уделять внимание и оказывать заботу о своих любимых, а всегда.

- Я ненавижу 8 марта, - выразил свое отношение к международному празднику Нагиев в своем Instagram. - В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня , а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы, - добавил актер.

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Дмитрий Нагиев заявил, что ненавидит 8 Марта
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В приложении к поздравлению артист опубликовал фотографию с собой. На ней загорелый и босой Нагиев сидит в светлых джинсах и джинсовой куртке в кресле посередине залитой солнцем улицы. Взгляд в даль, расслабленная поза эдакого настоящего, уверенного в себе мужчины. Подпись к поздравлению Нагиева следующая: «президент ассоциации матерых гетеросексуалов». Собственно, что и подтверждает образ, представленный на фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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