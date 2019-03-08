СКА добыл в Москве путевку во второй раунд Кубка Гагарина

Игра в большинстве – пока единственный компонент, где СКА на голову сильнее «Спартака». Вот, и в пятой встрече, прошедшей в Петербурге, армейцы, сумев дважды реализовать лишнего, переломили ход событий, сделав первый камбэк в этой серии.

Впрочем, три поражения подряд не сломили москвичей, уходить досрочно в отпуск у них не было никакого желания. Домашнюю встречу они начали с яростных атак, стараясь поставить мат противнику уже в дебюте партии. Шведу Хелльбергу, которому вновь доверили место в воротах, пришлось сразу включиться на «все сто». Хоккеисты из Петербурга на старте предпочитали «танцевать от печки», в первую очередь, думая о своих тылах.

«Окопная война» продолжалась до конца второго периода. Правда, во втором игровом отрезке, уже команда Ильи Воробьева доминировала на площадке, заставляя словацкого вратаря «Спартака» Гудачека время от времени включать режим «шоу».

Правда, именно помарка словака, и «подарила» армейцам гол на 36-й минуте. Голкипер не справился с «киксом» Зуба и на добивании первым лучший бомбардир СКА Никита Гусев.

Как ни странно, отчаянного штурма «гладиаторов» в ответ не последовало. Пыл «Спартака» к третьему периоду иссяк, да и силы подошли к концу.

Впрочем, спокойной довести встречу до победы СКА вновь не удалось. В концовке игры команды обменялись шайбами (Плотников у СКА, Зубов у «Спартака»), и последние минуты встречи вновь стали проверкой на прочность для Хелльберга и его партнеров.

В следующем раунде плей-офф СКА встретится с ярославским «Локомотивом», который в своей серии обыграл ХК «Сочи» 4:2. Первые две игры пройдут в Петербурге: в среду, 13-го марта и в пятницу, 15-го марта.