Падают деревья, летают бытовки: В Петербурге ураганный ветер

Стихия, которая разгулялась сегодня в Петербурге, уже заставила закрыть дамбу и аэропорт Пулково. А теперь из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе «Сортавала».

– На участке автодороги «Сортавала» от кольцевой до деревни Скотное с 12:00 скорость движения транспорта ограничена до семидесяти километров в час, – сообщили «Комсомолке» в Упрдор «Северо-Запад». – Ограничение скоростного режима будет действовать до улучшения погодных условий.

На трассе уже произошло несколько аварий. В 12:15 на этом участке зафиксировали два ДТП, участниками которого стали шесть автомобилей. По словам очевидцев, в аварии на «Сортавале» и вовсе попали тридцать машин.

– Обработка проезжей части и патрульная снегоочистка проводилась на данном участке с 8:00 до 10:00, – пояснили в Упрдор «Северо-Запад». – Сейчас проезд затруднен, имеется затор в сторону Петербурга.

Еще одна авария – причем массовая – произошла также к северу от Петербурга, но не на Приозерском, а на Приморском шоссе. Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и области, у Горской в направлении на город столкнулись сразу десять машин. Движение перекрыто. О массовых авариях сообщают и с других адресов Петербурга.

Порывистый ветер валит дорожные знаки и деревья. В переулке Матвеева на иномарку сдуло строительный забор. В Кудрове «улетела» бытовка прямо с персоналом внутри, и, чтобы достать людей, пришлось вскрывать обшивку. На Стародеревенской на машину упал дорожный знак, в Мурино – столб, на Ярославском – дерево.

В Парголове и Сестрорецке деревья оборвали провода линий электропередач. Из-за обрыва ЛЭП остановилось и движение электричек в Приозерском направлении.