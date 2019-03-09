2019-03-09T14:01:11+03:00
Звезды

«В сказочной России, чаще бабы лупят мужиков»: Сергей Шнуров поразмышлял о насилии в семье

Скандальный музыкант опубликовал цензурное стихотворение в Instagram
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Шнур решил посвятить злободневной теме очередной стихотворный опусШнур решил посвятить злободневной теме очередной стихотворный опусФото: Александр ГЛУЗ
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На днях друг лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Стас Барецкий подробно рассказал в интервью КП о его семейной жизни. В частности заметил, что одна из жен музыканта оказалась очень ревнивой. «И посуду била, и самого Сергея, – сказал Барецкий. – Сейчас он поводов для ревности не дает».

Шнуров решил посвятить этой злободневной теме очередной стихотворный опус. Написал он его без матов, поэтому опубликовал в прежнем своем Instagram-блоге.

«Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

Мне надысь пришлось заехать к Кольше,

Он избит по пьянке был женой,

Потому живут здесь бабы дольше,

Что мужик лежит котлетой отбивной…».

Напомним, недавно Сергей Шнуров перебрался из Instagram в Telegram, обидевшись на то, что его стихи сильно «цензурят». Накануне 8 марта в его Telegram-канале появилось нецензурное посвящение феминисткам.

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О домашнем, так сказать, насилии.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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