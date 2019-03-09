«В сказочной России, чаще бабы лупят мужиков»: Сергей Шнуров поразмышлял о насилии в семье
На днях друг лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Стас Барецкий подробно рассказал в интервью КП о его семейной жизни. В частности заметил, что одна из жен музыканта оказалась очень ревнивой. «И посуду била, и самого Сергея, – сказал Барецкий. – Сейчас он поводов для ревности не дает».
Шнуров решил посвятить этой злободневной теме очередной стихотворный опус. Написал он его без матов, поэтому опубликовал в прежнем своем Instagram-блоге.
«Здесь расклад по-прежнему таков;
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков.
Мне надысь пришлось заехать к Кольше,
Он избит по пьянке был женой,
Потому живут здесь бабы дольше,
Что мужик лежит котлетой отбивной…».
Напомним, недавно Сергей Шнуров перебрался из Instagram в Telegram, обидевшись на то, что его стихи сильно «цензурят». Накануне 8 марта в его Telegram-канале появилось нецензурное посвящение феминисткам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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