2019-03-09T15:02:06+03:00
Звезды

Боярские и братья Запашные лично поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта

Вручение цветов происходило в питерском метрополитене
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Они вооружились охапками тюльпанов и спустились в подземкуОни вооружились охапками тюльпанов и спустились в подземкуФото: Скриншот с видео
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Представительницы слабого пола, которые перемещаются по городу на метро, могли на протяжении всего дня послушать звуковые поздравления, которые записали для них артисты Михаил Боярский, Сергей Паршин, Сергей Мигицко, а также оперный певец Василий Герелло. Вагоны метрополитена и сейчас украшены праздничными плакатами-открытками. В этом году руководство петербургского метрополитена решило преподнести гражданкам цветы прямо в метро. И сделали это знаменитые братья Запашные и сын известного актера Михаила Боярского депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

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Вот так начался наш день
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Эдгар Запашный опубликовал в своем Instagram видео всего этого трогательного процесса. «Так начался наш день 8 марта», – подписал свой пост Эдгар.

Вечером того же дня дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные получили статуэтки российской национальной премии «Фигаро» за служение цирковому отечеству. Вручение премии происходило на сцене Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Петербурге.

«Молодцы. Не сидите на месте, взяли и сделали праздник женщинам», «Спасибо за прекрасное настроение и поздравление», – ответили в комментариях поклонница артистов, а также поздравили их с премией «Фигаро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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