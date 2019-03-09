2019-03-09T19:32:15+03:00
Звезды

«Этот парень не страдал звездной болезнью»: Стас Садальский посвятил пост Юрию Гагарину

Артист напомнил всем, что 85 лет назад родился знаменитый летчик-космонавт
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Заслуженный артист России опубликовал его с архивными фотоЗаслуженный артист России опубликовал его с архивными фотоФото: фотохроника ТАСС.
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Заслуженный артист России Станислав Садальский вместе с архивными фотографиями опубликовал в Instagram поминальный пост, посвященный Юрию Гагарину.

«Жизнь Гагарина всегда была окружена легендами, – сообщил актер, – одна из них такова: первый космонавт появился на свет 8 марта, но в роддоме решили, что Женский праздник не годится для дня рождения мальчика и поставили в его метрике дату 9 марта. Сегодня Юрию Алексеевичу исполнилось бы 85 лет».

Садальский вспомнил о его семье. О супруге Валентине, о дочках – Елене и Галине. Артист назвал редким случаем, когда и жена оказалась достойной мужа, и дети никогда и ничем не унизили память об отце.

Садальский вспомнил о семье Гагарина. Фото: «Инстаграм» Станислава Садальского

Садальский вспомнил о семье Гагарина. Фото: «Инстаграм» Станислава Садальского

«Этот парень не страдал звездной болезнью и проживи он дольше, не сомневаюсь, никогда бы ею не заразился. Сколько за эти годы было вылито грязи на семью, сколько было мерзких статей, фильмов… один «Внук Гагарина» чего стоит. И, тем не менее, девочки держат планку.

Когда однажды Лену Гагарину журналист спросил, почему она не отвечает на выпады прессы в свой адрес, она ответила:

– Не считаю нужным. Помните, в «Гранатовом браслете» есть такое место, где герой говорит о женщине, которую любит: она никогда не читала газет, потому что они пачкали ей руки. Это – грязь, и я не хочу ее касаться», – написал Садальский.

«Достойный человек и дети! вечная ему память!», «Герой и кумир для многих поколений! Моему внуку 4 года! Он увлечён космосом! Знает,что Юрий Гагарин первый космонавт!», «Спасибо за добрые слова о Гагарине», «Стасу Садальскому – народного артиста за такие слова!», – ответили поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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