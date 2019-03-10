2019-03-10T09:59:41+03:00
Спорт

В Петербурге «Зенит» сыграет с «Уфой»

Матч начнется 10 марта в 16.30
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Матч "Зенит" - "Уфа" пройдет на стадионе на Крестовском острове.Матч "Зенит" - "Уфа" пройдет на стадионе на Крестовском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сине-бело-голубые готовятся к матчу с «Уфой». Сегодня, 10 марта, команды встретятся в рамках 19-го тура Российской Премьер лиги. Игра пройдет на домашнем стадионе «Зенита» на Крестовском острове. Главным судьей сражения петербуржцев и уфимцев будет Алексей Еськов. Арбитр и его ассистенты (Тихон Калугин и Илья Елеференко) уже приехали из Москвы.

Как сообщают в пресс-службе футбольного клуба «Зенит», при судействе Еськова сине-бело-голубые провели 28 матчей.

- Из них 19 завершились победой. Семь раз команда сыграла вничью и два раза потерпела поражение, - уточняют в ФК.

Сейчас «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице лиги. На счету петербуржцев 37 очков. Достижения соперника гораздо скромнее. «Уфа» расположилась на предпоследнем месте. В копилке у команды 16 очков.

Начало матча в 16.30. Билеты еще есть в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Англии по футболу
Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Динамо Москва - Спартак Москва 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 19 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
В центре Петербурга продается 5-звездочный отель за 3 млрд рублей
Умер настоятель Казанского собора Павел Красноцветов
Молодой житель Пикалева на 8 Марта зарезал и сжег бабушку, которая его вырастила
Завтра погода в Петербурге будет лучше, чем сегодня
Со льда Финского залива спасли 97 рыбаков
В РПЦ осудили исполнение шуточной песни про бомбардировку США в Исаакиевском соборе
На Пестеля спасатели, медики и полицейские целый час уговаривали мужчину не прыгать
Вслед за деревьями и бытовками в Петербурге сдуло светофоры и остановки
Митянина – о смерти мужчины, который поскользнулся и проломил голову: «Проводится экспертиза»
Аэропорт Пулково снова принимает самолеты
Электрички четырех маршрутов задерживаются на час и более из-за обрыва проводов
К воинской части под Всеволожском подбросили бомбу в виде фонарика
«Угроза наводнения миновала». В Петербурге открывают дамбу
Старейшего оператора «Ленфильма», на которого упала глыба льда, выписали из больницы
Хакеров, которые взломали страничку дирижера оркестра филармонии, интеллигентно потроллили
В Ломоносове школьник употребил наркотики и впал в кому
Житель деревни под Кингисеппом расстрелял кафе из охотничьего ружья
«Зенит» в пятерке клубов Лиги Европы с самыми посещаемыми домашними матчами
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли створки дамбы