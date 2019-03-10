В Петербурге «Зенит» сыграет с «Уфой»

Сине-бело-голубые готовятся к матчу с «Уфой». Сегодня, 10 марта, команды встретятся в рамках 19-го тура Российской Премьер лиги. Игра пройдет на домашнем стадионе «Зенита» на Крестовском острове. Главным судьей сражения петербуржцев и уфимцев будет Алексей Еськов. Арбитр и его ассистенты (Тихон Калугин и Илья Елеференко) уже приехали из Москвы.

Как сообщают в пресс-службе футбольного клуба «Зенит», при судействе Еськова сине-бело-голубые провели 28 матчей.

- Из них 19 завершились победой. Семь раз команда сыграла вничью и два раза потерпела поражение, - уточняют в ФК.

Сейчас «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице лиги. На счету петербуржцев 37 очков. Достижения соперника гораздо скромнее. «Уфа» расположилась на предпоследнем месте. В копилке у команды 16 очков.

Начало матча в 16.30. Билеты еще есть в продаже.