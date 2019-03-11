Наталия Орейро в «Сибур Арена»!

Впервые за несколько лет Наталия Орейро приезжает в Санкт-Петербург со своим новым шоу, которое станет одним из ключевых выступлений в ее «Unforgettable tour».

Певица и актриса, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел», сумела навсегда очаровать зрителей. Ее знаменитую «Cаmbiо dolor» поют всем залом!

Певица уже посещала Санкт-Петербург летом 2018 года. Тогда она приехала поддержать сборную команду Аргентины на чемпионате мира по футболу и исполнила неофициальный гимн болельщиков команды Лионеля Месси.

Но это шоу в рамках «Незабываемого Тура» станет особенным. Орейро привезёт в Сибур Арена большое двухчасовое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям!

Санкт-Петербург станет одним из первых городов, где Наталия состоится премьера песен, которые ещё не слышали даже самые преданные поклонники артистки!

Итак, встречаемся 23 марта в Сибур Арене!