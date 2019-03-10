2019-03-10T14:25:03+03:00
Звезды

«Разденься догола!»: Ольга Бузова снялась в одних трусах и прикрылась букетом

Поющая телеведущая поделилась жарким снимком из Нижневартовска
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Большинству подписчиков смелость Ольги Бузовой не понравилась.Большинству подписчиков смелость Ольги Бузовой не понравилась.
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Ольга Бузова решила отблагодарить своих поклонников, которые пришли на ее концерт в Нижневартовске и подарили ей много букетов. С одним из них певица сфотографировалась в трусах, прикрывая грудь цветами.

«Сегодня у меня самая настоящая весна. Благодаря вам, Нижневартовск – Love. Я была у вас впервые с концертом. Спасибо большое за вашу любовь», — написала в своем микроблоге артистка, сообщив, что дальше направляется в Екатеринбург.

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Сегодня у меня самая настоящая весна Благодаря вам Нижневартовск - L Love Спасииииибо
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Большинству подписчиков смелость Ольги не понравилась.

«Пошло, Оля», «Сегодня прощеное воскресенье, а ты в труселях! Гадость всякую публикуешь», «Пора сделать на Первом канале передачу собрать всех озабоченных девок (Бузову, Глюкозу, Волочкову, Лабоду и т д ) и дать возможность им до гола уже раздеться», «Ты не могла бы быть просто девушкой?», «Может тебе юбку купить?», «Букет закрывает все прелести. Разденься уже догола, цветы положи», — написали они в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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