2019-03-10T21:09:03+03:00
Звезды

«Нужно было удалять серьезную часть лица»: Сергей Горбченко помог маме победить онкологию

Актер рассказал, как боялся услышать от врачей страшный диагноз
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Сергей Горобченко с мамой. Фото: instagram.com/sgorobchenko.Сергей Горобченко с мамой. Фото: instagram.com/sgorobchenko.
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Российский актёр театра и кино Сергей Горбченко прославился еще в 90-х, когда появился в сериале «Агент национальной безопасности» и картине «Бумер». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 80 ролей, среди которых «Офицеры», «Доктор Живаго», «Тарифы на любовь», «Московский жиголо», «Молодежка».

Артист пришел в студию НТВ вместе с мамой на ток-шоу «Звезды сошлись», чтобы рассказать о том, как им удалось преодолеть страшный недуг. 68-летняя мама Сергея едва не погибла.

По словам Горобченко, больше всего он боялся услышать от докторов приговор: выяснилось, что у мамы онкология. Поначалу опухоль, образовавшаяся на шее, выглядела безобидно — небольшой выпуклостью. Но артист все же настоял на визите к врачу. Оказалось, что обратились во время.

«Надо было оперироваться, поставили диагноз «онкология». Нужно было удалять серьезную часть лица. Мы сидели с врачом, помню, и рисовали, как избавить ее от опухоли, при этом максимально сохранить лицо. Ведь это моя мама, она самая красивая женщина для меня. И только спустя пять лет ей рекомендовали сделать пластическую операцию», — рассказал Сергей.

Женщине удалили часть щеки, но восстановили провал за счет кожи на шее. Сама она говорит, что уже привыкла к лицевому дефекту.

Накануне Горбченко опубликовал у себя в Instagram пост, в котором проанонсировал программу и заодно поздравил всех женщин с праздником.

«Мама! Спасибо за всё! За то, что рядом, за то, что борешься, за то, что понимаешь. Не часто случается такая радость - быть вместе в тв-студии», - написал артист.

Напомним, еще учась в ЛГИТМиКе, Горобченко женился на однокурснице Александре Флоринской, и у них родился сын Глеб. Потом последовал развод. В 2008 году женился и обвенчался с Полиной Невзоровой, дочерью известного тележурналиста Александра Невзорова. У пары родились пятеро детей — Иван, Александр, Петр, Анну и София. Полине Сергей тоже посвятил несколько теплых слов в Instagram-посте.

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«Бесконечно благодарен я жене моей Полине Невзоровой за любовь и терпение. Ты есть крепость и абсолютная бесконечность моего настоящего. Спасибо, Любимая, Единственная», - заключил артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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