Волонтеры будут участвовать в сохранении объектов культурного наследия

В среду, 13 марта за заседании городского парламента депутаты рассмотрят изменения закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге». Они намерены разрешить добровольцам помогать в проведении отдельных видов работ по сохранению объектов культурного наследия в нашем городе. Федеральный закон, допускающий эти новации, был принят депутатами ГосДумы в декабре 2018 года. Ранее такой деятельностью могли заниматься только организации, имеющие специальные лицензии.

- Деятельность по сохранению памятников нередко сопровождается работами, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации, например, расчистка прилегающей территории. В случае принятия закона работа волонтеров не будет самостоятельной: добровольцы будут трудиться под руководством опытных аттестованных специалистов, которые их обучат и проконтролируют, - говорят авторы документа депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

В прошлом году уже была проведена подготовительная работа по созданию условий для такой деятельности. КГИОП и РОО «Объединение советов многоквартирных домов» подписали соглашение о сотрудничестве в части привлечения добровольцев на отдельные виды работ. Специалисты утверждают, что волонтерская помощь может понадобится при описи исторических объектов или когда жители домов в исторической части города сами приводят в порядок парадные в своих домах.

Также осенью 2018 года КГИОП объявил об открытии «Школы волонтеров» для того, чтобы желающие могли получить начальные навыки профессии реставратора и принимать участие в работах по сохранению городских памятников истории и архитектуры. На базе проекта «Открытый город» предлагается обучение по четырем направлениям: «Реставрация каменной кладки», «Реставрация деревянных конструкций», «Реставрация архитектурно-художественной отделки (малярные и лепные работы)», «Мониторинг объектов культурного наследия». В обучении волонтеров примут участие профессиональные реставраторы, сотрудники КГИОП, представители СПб ГО ВООПИиК и преподаватели Санкт-Петербургского реставрационного колледжа «Кировский».

В Петербурге, по ориентировочным данным, так как официального реестра так и не ведется, в волонтерскую деятельность по различным направлениям вовлечено до 60 тысяч человек. Более 50 тысяч человек состоят в различных группах добровольческих сообществ в социальных сетях. Активными постоянными участниками городских мероприятий является около тысячи - двух тысяч человек.

В прошлом году всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил последние данные исследования, посвященного теме волонтерства по стране. Наиболее распространенной формой волонтерской активности, согласно данным, является участие в благоустройстве территорий – опыт такого рода деятельности есть у 72% россиян. Около половины граждан перечисляли деньги нуждающимся в помощи (51%) и участвовали в сборе пожертвований (47%). Практика личного общения с представителями социально уязвимых групп пока менее распространена, однако знакома каждому пятому россиянину (18%).

Готовность к участию в волонтерских программах выразили две трети всех опрошенных (всего 68%, однако безусловную уверенность – только 19%). Молодые люди (80% в группе от 18 до 24 лет), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (73%), жители сельской местности (72%) проявили больший энтузиазм.