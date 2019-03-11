Алексей Владимирович Светликов: Клиническая больница №122 имени Соколова ФМБА России

В своей практике Алексей Владимирович придерживается трех принципов, сформулированных ещё Далай-Ламой: быть внимательным к окружающим, самоотверженным и сострадательным.

—Мне кажется, эти принципы должны быть основными в работе врачей, в том числе и петербургских. Люди часто не понимают, что добросердечность, сострадание и любовь необходимы для нашего выживания, — считает доктор.

С 2005 года он возглавляет организованное им же отделение сосудистой и эндоваскулярной хирургии в Клинической больнице № 122 имени Соколова и работает доцентом кафедры сердечно-сосудистой хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Кроме того, доктор Светликов — член правления Европейского общества сосудистых хирургов и обладатель первого приза за лучшую научную работу на съезде Американского общества сосудистых хирургов 2018 года.

По мнению коллег, лауреат пяти международных наград образован настолько, что ему могут позавидовать даже самые высококлассные профессионалы, ведь Алексей Владимирович стажировался в клиниках и операционных Гарварда, Парижа, Вены, Лондона, Стокгольма и Амстердама.

—Великолепный профессионал, золотые руки и светлая голова. Полностью оправдывает свою фамилию — Светликов, — пишут благодарные пациенты.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом и как выбрали специальность?

—Наверное, это пример моей бабушки. Сначала она была хирургической медсестрой. В 20-х годах помогала ведущим хирургам-ортопедам, чьими именами сейчас названы наши главные институты в Петербурге: профессорам Вредену и Турнеру. Потом она поступила в Педиатрический институт и много лет работала детским врачом. Всю блокаду бабушка лечила детей, оставшихся в осажденном Ленинграде. Ребят было достаточно, несмотря на то, что их первыми вывозили из города. И умирали дети первыми, потому что растущие организмы требовали питания, а его как раз и не хватало, так как дети не работали и получали минимальный паек. Бабушка рассказывала, как страдали дети Ленинграда, ели крыс, погибали от болезней, дистрофии...

Лечить заболевания сосудов я решил благодаря моему учителю — профессору Александру Емельяновичу Барсукову, ведущему сосудистому хирургу нашей страны. Он меня научил и показал на собственном примере, как надо относиться к профессии, пациентам, коллегам. На моем пути встречались выдающиеся отечественные и иностранные сосудистые хирурги. У каждого старался чему-то учиться. Например, прежде чем я начал оперировать сонные артерии, наблюдал за сотнями операций из-за спин хирургов. Каждый оперирует по-своему, поэтому синтезировать множество техник и выбрать наилучший вариант — это мое кредо.

—Насколько актуальна сосудистая хирургия для жителей Петербурга?

—Заболевания сосудов — главная причина смертности. Они далеко обгоняют онкозаболевания, не говоря уже о других недугах. В нашей стране меня поражает парадокс, когда пациенты годами стоят в очереди на лечение суставов, а к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся несерьезно.

—Что вы считаете своим главным достижением?

—Создание с «нуля» современного отделения сосудистой хирургии. Это было бы невозможно без постоянной поддержки коллектива и главного врача больницы, профессора Якова Александровича Накатиса.

В прошлом году мы достигли нулевой смертности. Пациенты сосудистого профиля, как правило, запредельно тяжелые, с множеством сопутствующих заболеваний. Нередко не знаешь, с какой стороны к ним подступиться, какое их заболевание самое тяжелое — часто пациенты поступают с целым набором тяжелейших, смертельных диагнозов. Приходится медленно распутывать этот клубок, разгадывать ребус, решать, что необходимо лечить в первую очередь. Иногда мы находимся в состоянии, когда помочь уже невозможно. Это меня очень расстраивает, ведь всего можно было избежать, если бы пациент обратился раньше и заботился о своем здоровье. К этому я призываю всех ваших читателей.

Трудности профессии нас здорово выматывают, но, когда мы вытаскиваем пациентов буквально с того света, появляются силы продолжать бороться, спасать новых и новых больных, обучаться новейшим технологиям и методам лечения.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора заглянуть к сосудистому хирургу

—Атеросклеротические или, как их ещё называют, холестериновые бляшки, постепенно сужают просвет артерий и делают их менее эластичными. Это создаёт препятствие для нормального тока крови и приводит к недостаточному кровоснабжению питающего органа.

Симптомы атеросклероза зависят от органа, который питают пораженные атеросклеротическими бляшками сосуды. Так, при поражении коронарных артерий страдает сердечная мышца (миокард), развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Появляются признаки стенокардии — боли за грудиной и одышка при физической нагрузке или в покое.

Из числа сосудов, питающих головной мозг, наиболее часто атеросклерозом поражается внутренние сонные и позвоночные артерии. При этом пациентов могут беспокоить головокружения, нарушение памяти и зрения, эпизоды потери чувствительности или движений в области лица и в конечностях, нарушения речи. При длительном существовании атеросклеротической бляшки в просвете сонной артерии возможно возникновение изъязвлений, а также тромбов, которые могут уноситься с током крови в сосуды головного мозга, вызывая парез, паралич, внезапную потерю чувствительность в конечностях или в области лица, а также временную слепоту.

При поражении сосудов ног появляются симптомы перемежающей хромоты — боли в икроножных (реже — в ягодичных и бедренных) мышцах, возникающие при ходьбе. При прогрессировании облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей возникают трофические язвы и гангрена конечности.

Варикозное расширение вен чаще всего проявляется на поверхности нижних конечностей (в области голени и бедра), прямо под кожей. Чаще других страдает большая подкожная вена, которая проходит вдоль внутренней поверхности ноги от лодыжки до паха. Именно притоки большой подкожной вены первыми претерпевают варикозную трансформацию и могут проявляться в виде различных форм болезни от «венозных сеточек» и «сосудистых звездочек» в области внутренней лодыжки до больших по размеру варикозных узлов.

Самые общие признаки варикозной болезни: чувство распирания в ногах, тупые боли, чувство тяжести, усталость. При варикозной болезни могут возникать и болезненные ночные судороги в мышцах ног («ногу сводит»).

—Какие открытия в сосудистой хирургии вы считаете самыми полезными?

—Использование эндоваскулярных технологий, когда под местной анестезией через прокол сосуда можно успешно справиться с болезнью, которую мы раньше либо были не в состоянии вылечить, либо требовалась большая, многочасовая открытая операция.

Мы освоили высокотехнологичные методики для спасения пациентов, о которых еще совсем недавно не мечтали. Это поражает даже нас, профессионалов. Что уж говорить о пациентах. Например, если раньше аневризмы аорты (ее расширение, из-за которого она часто разрывается и пациенты внезапно погибают) оперировали только открытым способом, то сейчас мы можем стентировать аорту. И на следующий день после операции пациентов можно выписывать.

Болезни вен — это эпидемия 21 века. Мы применяем самые последние технологии в лечении варикозной болезни, тромбозов глубоких и поверхностных вен.

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