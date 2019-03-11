Амир Муратович Мереджи: Клиника Пирогова на Васильевском острове

К Амиру Муратовичу приезжают пациенты не только со всей России, но даже из европейских стран. Нейрохирург с 15-летним стажем, он выполняет уникальные щадящие операции: высокий профессионализм доктора и современные технологии позволяют пациенту выписаться уже через день после процедуры — нет никаких долгих и мучительных реабилитаций с постельным режимом.

—Те операции, после которых пациент лежал, не вставая, несколько недель, остались в прошлом. Уже через несколько часов после вмешательства человек ходит по палате, а на следующий день — отправляется домой, — поделился Мереджи.

Он печалится, что не во всех городах России — да даже далеко не во всех странах — умеют делать такие операции. Поэтому многие не слышали о новых методиках, боятся оперироваться, мучаются от боли, терпя межпозвонковые грыжи, стеноз позвоночного канала и спондилолистез...

Амир Муратович — ведущий нейрохирург Клиники Пирогова

на Васильевском острове, член Российской, Европейской и Всемирной Ассоциаций нейрохирургов.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Возможно, я разочарую ваших читателей, но моя история лишена какой-то романтики. В то время, когда я был абитуриентом, в моей родной Ингушетии шла война, поэтому я отправился в Нальчик, где поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова на медицинский факультет.

—Что вы считаете своим главным достижением?

—Часто ко мне обращаются пациенты с запущенными стадиями заболевания. К примеру, с межпозвонковой грыжей, когда каждое движение сопровождает боль, и жизнь становится невыносимой. Главное для меня — помочь человеку и вернуть его к нормальной жизни. Недавно обратился молодой мужчина. Работал в Канаде, а в Петербург приезжал к семье. Вылечиться ему не удавалось даже в другой стране. Ко мне он попал экстренно, когда уже практически не мог встать: столь сильной была боль. Мы прооперировали его, и на следующий день он уже отправился к жене и ребенку.

—Насколько актуальна спинальная нейрохирургия для петербуржцев?

—По данным Минздрава, грыжа межпозвонковых дисков встречается почти у 90 процентов населения старше 40 лет. Но только в пяти случаях из ста заболевание требует оперативного вмешательства. От недуга в основном страдают мужчины: у них грыжу диагностируют в два раза чаще, чем у женщин. Замечу, что с жалобами на позвоночник все чаще обращается и молодежь.

На начальных стадиях заболевания пациенту обычно назначается консервативная терапия. Если эффекта нет, есть стойкая боль или неврологическая симптоматика, стоит обратиться к нейрохирургу. Игнорировать болезнь нельзя. Это может привести к осложнениям и даже инвалидности.

—Чем вы занимаетесь в «Клинике Пирогова»?

—Интервенционным лечением хронической боли, связанной с позвоночником, а также хирургическим лечением заболеваний и повреждений периферических нервов. Провожу эндоскопические операции на позвоночнике при грыжах межпозвоночных дисков, стенозах позвоночного канала и кистах фасеточных суставов, а также микрохирургические операции на позвоночнике при грыжах, спинальных стенозах, спондилолистезе, нестабильности позвоночно-двигательного сегмента и компрессионных переломах позвоночника.

—Какие симптомы должны подсказать, что стоит посетить спинального хирурга?

—Боль в пояснично-крестцовом, шейном или грудном отделах, которая не проходит даже после консервативной терапии; внезапная острая боль в спине; появление боли, онемения или слабости в одной или нескольких конечностях; нарушение функций тазовых органов (необходим срочный визит к врачу).

Как записаться на прием и обратиться за помощью

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