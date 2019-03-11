Клиника «Линлайн»

Главный врач: Екатерина Евгеньевна Шостак, косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт, специалист по инъекционным методикам.

О КЛИНИКЕ

В Петербурге работают сотни косметологических салонов и клиник, но много ли среди них тех, которым доверяют тысячи людей не только из России, но и из других стран? Международная сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн» - как раз такая.

Стаж работы компании - более 18 лет. Сегодня сеть клиник «Линлайн» насчитывает более 30 филиалов в нашей стране, а также за рубежом. В арсенале каждой клиники представлен весь спектр услуг эстетической медицины, что позволяет решить большинство проблем с внешностью. При этом «Линлайн» применяет только те методики, безопасность и эффективность которых доказаны клинически. И никогда не будет навязывать пациенту то, что объективно ему не нужно.

- Мы дорожим доверием своих пациентов. Если вы не можете найти в нашем списке услуг ту или иную процедуру, то только потому, что эта процедура представляет опасность для вашего здоровья, - говорят специалисты «Линлайн». – Мы – клиника, которая дает гарантию качества предоставляемых услуг. Если заявленный результат не достигнут, деньги возвращаются клиенту.

Прежде чем начать здесь работать, каждый врач проходит строжайшее тестирование. Фото: архив клиники.

КОМАНДА

В клинике «Линлайн» в Санкт-Петербурге прием ведут врачи дерматокосметологи - лазеротерапевты, а также эстетист-косметолог.

- Наши врачи – самая главная ценность, - говорят в клинике «Линлайн». – Здесь ваша красота и здоровье находятся в самых надежных и профессиональных руках.

И это действительно так: прежде чем начать здесь работать, каждый врач проходит строжайшее тестирование – сдает экзамены в Академии Лазерной Медицины, созданной на базе «Линлайн». Ежегодно сеть инвестирует большие средства в профессиональный рост своих сотрудников.

Врачи постоянно обучаются, повышают свою квалификацию, участвуют в федеральных и международных симпозиумах, круглых столах, конференциях и тренингах, многие занимаются научной работой, преподают в вузах. Некоторые клиники «Линлайн» являются учебной базой для медицинских вузов, например, Медицинского Института Усовершенствования Врачей (МИУВ), а также Университета Дружбы Народов (РУДН).

Сюда приходят за красотой, здоровьем и уверенностью в себе. Фото: архив клиники.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

По итогам 2017 года сеть «Линлайн» была признана «Лучшей клиникой» на «Параде клиник» - ежегодном всероссийском конкурсе, который проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ. А в 2018-м основательнице холдинга ЛИНЛАЙН Юлии Франгуловой было присвоено почетное звание академика! И на этом достижения не закончились: в этом году процедура RecoSMA (проводится только в клиниках «Линлайн») была признана процедурой года по версии журнала Glamour.

Для справки: RecoSMA – это безоперационная лазерная методика, омолаживающая одновременно кожу и SMAS (мышечно-апоневротический слой, который располагается под слоем кожи и подкожной жировой клетчатки). В сети клиник «Линлайн» проведено уже более 200 тысяч успешных процедур. Благодаря уникальному механизму воздействия методика активно применяется для коррекции рубцов и омоложения любых участков тела.

А еще в сети «Линлайн» действует благотворительная акция «Добрая покупка». С каждой покупки косметического средства марки VIF с маркировкой #добраяпокупка

100 рублей перечисляется на поддержку программы «Адресная помощь детям» Благотворительного Фонда «Линия Добра» «Линлайн».

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Артиллерийская улица, 10.

Телефоны: 8 (812) 612-00-60, 242-76-77.

Сайт: www.linline-clinic.ru

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