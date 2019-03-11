Муниципальные депутаты будут определять, где можно выгуливать собак в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют организовывать специальные площадки для выгула собак. Полномочиями для определения обособленных мест планируют наделить депутатов 111 муниципалитетов в Северной столице. Об этом говорится в новом законопроекте «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с животными», который был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета по законодательству и внесен в повестку дня ближайшего заседания ЗакСа на 13 марта.

Отдельная статья касается наделения органов местного самоуправления полномочиями по определению мест для выгула домашних питомцев.

- К муниципальным депутатам нередко обращаются владельцы собак с просьбой соорудить площадку для выгула животных, однако в силу юридических нюансов сделать это невозможно, поскольку у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий, - говорят авторы документа депутаты Денис Четырбок и Роман Коваль. Парламентарии также утверждают, что концепцию законопроекта уже поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

В документе также предлагается закрепить за профильными комитетами Смольного работу по созданию приютов для бездомных животных и определять порядок обращения с безнадзорными животными. Информацию обо всех домашних питомцах, от которых отказались владельцы, предлагается размещать в Интернете – для этого, видимо создадут специальный портал или выделят отдельные страницы на существующих.

Напомним, что сегодня все приюты для животных в Петербурге частные. Действует ряд приютов для безнадзорных животных, объединенных в национальную ассоциацию организаций помощи животным «Мы вместе». Управление ветеринарии Петербурга имеет информацию о трех основных приютах для животных: в Приморском районе на Торфяной дороге, в Красногвардейском районе на Поселковой улице и в Невском районе на Большом Смоленском проспекте.

В благотворительном фонде «Помощь бездомным животным», который действует в Петербурге с 2001 года, сообщили, что всего за время работы Фонда пристроено в новые семьи 5 667 собак и 238 котов.