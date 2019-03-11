Из инженеров в рабочие

У каждого из нас наверняка найдется не одна история о том, как знакомый, приятель или родственник сделал карьеру, поднявшись от простого рабочего до руководителя. А вот случаи, когда человек с высшим образованием и вполне востребованной профессией менял свою специальность на рабочую, - редкость. По крайней мере, петербурженка Ольга Кругликова окружающих удивила: из офиса она перешла работать на завод.

Долгое время Ольга Валерьевна трудилась на крупном предприятии инженером автоматизированной системы обработки информации. Уволиться решила, когда поняла, что работа вызывает больше негативных эмоций, чем хотелось бы.

- Я была готова к переменам, но четко хотела одного: устроиться в крупную компанию с белой зарплатой, оплачиваемым отпуском и больничным, поэтому встала на учет в Центр занятости населения Санкт-Петербурга, - рассказывает Ольга Кругликова.

Среди предлагаемых вакансий Ольга Валерьевна искала, с одной стороны, что-то новое, а с другой - специальность, где она могла бы применить свои навыки программирования и работы с информацией. Когда узнала, что в Центре занятости населения Санкт-Петербурга можно пройти профессиональное переобучение, стала изучать всевозможные курсы и программы.

- Захотела выучиться на оператора станков с программным управлением, но желающих было больше, чем свободных мест. Тогда я пообщалась со специалистами центра и объяснила, почему именно мне такое переобучение больше подойдет. Может, мое рвение оценили, может, просто повезло, но меня пригласили на курсы, - вспоминает петербурженка.

Учиться новой профессии Кругликовой было легко - помогало базовое высшее образование и навыки программирования, полученные на прошлой работе. А вот найти работу после окончания курсов оказалось не совсем просто. Без опыта на предприятия берут не очень охотно, поэтому устроиться на новое место женщине снова помогли в Центре занятости населения Санкт-Петербурга. Сейчас Ольга Кругликова работает оператором станков с программным управлением на заводе «Киров-Энергомаш». И чувствует себя очень комфортно.

- Я не искала сразу высокой зарплаты, главным для меня было наработать опыт. Мое техническое образование мне очень помогает, может, потом и начальником участка стану, - улыбается женщина. - А новая специальность мне очень нравится - тут надо не только работать руками, но и думать головой. Работа не скучная, не однообразная, ее даже можно назвать творческой. Но внимание к деталям, хорошая память и цепкий ум - обязательные условия.

НА ЗАМЕТКУ

Чем больше способов поиска работы вы задействуете, тем быстрее можно найти подходящую вакансию. Поэтому, пользуясь Интернетом, соцсетями и «знакомствами», не забывайте про еще один верный (и не раз проверенный!) способ трудоустройства - обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Время работы: с 11.00 до 17.00. Вход бесплатный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто ищет работу, 150 работодателей предложат порядка 2500 вакантных мест. В этом году интересных предложений будет не меньше: в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры и навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.