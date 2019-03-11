Пять тысяч тюльпанов подарили петербурженкам на 8 марта

У нас была одна «ГАЗель» в желто-красном цветочном камуфляже, бодрый праздничный экипаж — боксёр Петя и улыбчивый комик Леня, и целый кузов благоухающих тюльпанов. А главное — неумолимое желание подарить их прекрасной половине Северной столицы.

Пасмурным утром мы подъехали к Казанскому собору. Талый снег хлюпал под каблуками виновниц торжества, которые спешно шагали мимо, отвечая хмурому небу легкой печалью и безучастностью на лице.

Едва распахнулись двери кузова, румяный Лёня схватил гору букетов и отправился исправлять ситуацию. И правда — зачем прятать красоту за маской печали, да ещё и в такой день!

—Кажется, вам не хватает букета. Поздравляю с 8 марта!

Девушка настороженно взглянула и хотела было пройти мимо.

—Это подарок!

Выражение лица тут же переменилось. Она улыбнулась, понюхала цветы, смущенно захихикала и даже как-то воспрянула.

Виновницы торжества тут же делали праздничные фотографии.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Такая подозрительность была вполне оправдана, ведь в наши ряды пытались затесаться аферисты с белыми голубями и дешевыми костюмами животных. Ан нет, не вышло: искренность сразу бросается в глаза, и разводчиков птиц и людей вскоре попросту перестали замечать.

Мы же тем временем одарили всю Казанскую площадь, даже туристок.

—С праздником!

—Ааа... — китаянка с фотоаппаратом явно не до конца осознала происходящее, но с удовольствием приняла подарок.

Нас провожала взглядом бабушка. Она по-детски улыбалась, опираясь на тросточку и прижав к себе распускающиеся белые тюльпаны. Мы мчались на Дворцовую площадь, ведь в кузове была ещё целая голландская провинция.

Бабушка долго благодарила Леню.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Притащили коробки к Александровской колонне, и пошли вдоль извивающейся очереди в Эрмитаж, чтобы скрасить ожидание культурной красоты живописной красотой в руках. Вскоре женщины стали сами подходить к нам за букетами, благодарить и фотографироваться. Подскочил и мальчонка в шапке с белым помпоном:

—Дяденька, можно букет? Маме. Она вон там стоит!

Отказать ему было невозможно. Я дал ему цветы, и заботливый сын поскакал по брусчатке, чтобы поскорее поздравить главную в его жизни женщину.

Петр стал звездой Дворцовой.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Уважаемый, почем цветочки? — спросил мужчина.

—Бесплатно!

—Да...А мне можно?

—Вам — нельзя. Это для женщин. Все-таки их праздник! Но вы можете этот букет подарить, — сказал я, приметив неподалеку ждущую его девушку, и дал ему цветы.

Через час последняя коробка опустела, а на Дворцовой, которую озарило весеннее солнце, трудно было заметить хоть одну даму, оставшуюся без улыбки и белых тюльпанов. Когда мы, слегка вспотевшие от трудов праздничных, шли мимо Главного штаба, Екатерина II в пышном платье и парике сделала нам благодарный реверанс и довольно прильнула к белому букету. С праздником, императрица!

Екатерину у Казанского собора мы тоже поздравили.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ДОСЛОВНО

Михаил Сергеевич Хандобин, директор по маркетингу компании «Газелькин» :

— Мы хотели не только поздравить женщин с праздником, но и поблагодарить их. Сегодня женщина не реже мужчины принимает решения. О покупке квартиры, ремонте, переезде… Днем она строит успешную карьеру, вечером — справляется с детьми. Большая часть клиентов «Газелькина» — это милые дамы. Даже мебель норовят сами поднять, но мы, конечно, не даём... Спасибо вам, любимые, за вашу красоту, стойкость и за то, что заставляете нас, мужчин, соответствовать.