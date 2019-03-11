2019-03-11T15:04:44+03:00
Происшествия

Двухметровые ледяные торосы и "инфернальная" масленица: как Петербург пережил праздничный шторм

Ветер валил дорожные знаки и светофоры, отрывал кровлю с домов, сносил с дороги машины и гонял снежные вихри по дворам [видео]
Петр КИБЕР
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В Зеленогорске после шторма на пляже образовались 3-метровые торосы. Фото: vk.com/spb_todayВ Зеленогорске после шторма на пляже образовались 3-метровые торосы. Фото: vk.com/spb_today
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Настоящий шторм пережил Петербург в прошедшие весенние, если так можно сказать, праздники. Утром 9 марта на город обрушилась метель. Снег заметал дороги и едущие по ним машины, а ветер валил все, что не приколочено. А что приколочено - отрывал и валил. Последствиями разгула стихии петербуржцы с восторгом делились в соцсетях.

- Вы ничего не видели, если ваша масленица не такая. Шквалистый ветер и снег не помешал стойким жителям Мурино проводить зиму, - писали гордые собой жители пригорода Северной столицы.

Масленица в шторм в Мурино."Инфернальное" празднование весеннего прездника в пригороде Петербурга. Видео: Сергей Команденко/vk.com/id658333

Не меньше досталось и другим районам города на Неве. Ветер ронял светофоры, вырывал с корнем и ломал деревья, которые падали на припаркованные машины.

Ветер валил деревья, дорожные знаки, светофоры и остановки. Фото: vk.com/spb_today

Ветер валил деревья, дорожные знаки, светофоры и остановки. Фото: vk.com/spb_today

Штормовыми порывами сносило с дороги грузовики и даже автобусы – авария маршрута Тихвин-Петербург, в которой пострадали трое пассажиров, произошла, в том числе, по этой причине.

Чтобы избежать наводнения, с 6:00 утра были закрыты створки дамбы, но вода в Неве все равно поднялась на 90 сантиметров выше ординара и поломала лед в реке. А за самой дамбой на оторванных льдинах застряли 97 рыбаков. Чтобы их спасти, катера МЧС, из-за закрытой дамбы, пришлось везти эвакуаторами до внешней акватории Финского залива.

В это же время десятки рейсов не могли сесть в Пулково, а другие самолеты не имели возможности взлететь – люди часами сидели внутри, ожидая погоды. Отменили рейс и Сергея Шнурова, музыкант был вынужден уехать в Москву на поезде.

Шторм 9 марта в Приморском районе Петербурга.Весенним праздничным утром Северную столицу испытала на прочность непогода.Петр КИБЕР

Но это мелочи, по сравнению с более серьезными последствиями. На севере Петербурга рекламный щит упал на прохожих – двое мужчин получили ранения.

Вот такой пейзаж днем 9 марта имел Золотой пляж Зеленогорска. Фото: vk.com/spb_today

Вот такой пейзаж днем 9 марта имел Золотой пляж Зеленогорска. Фото: vk.com/spb_today

И все это произошло за несколько часов. К обеду стихия угомонилась, выглянуло солнце, а ветер стих. И на память о шторме остались лишь двухметровые торосы на пляже в Зеленогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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