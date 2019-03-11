2019-03-11T17:55:45+03:00
Общество

В Петербурге чинят крыши домов после шторма

В одном Адмиралтейском районе от урагана в выходные пострадали кровли шести зданий
Полина ЖУКОВА
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На Лермонтовском проспекте во время урагана с жилого дома сорвало часть крыши. Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург".На Лермонтовском проспекте во время урагана с жилого дома сорвало часть крыши. Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург".
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В мартовские выходные по Петербургу прошелся настоящий ураган. А у горожан в праздничные дни «сносило крыши» – но не от первых весенних дней. Кусок кровли сорвался с дома №35А по Лермонтовскому проспекту из-за сильнейшего ветра и улетел прямо во двор. К счастью, никого не задело. Жильцы в тот же день – 9 марта – обратились в аварийную службу, но специалисты не появились. Тогда петербуржцы оставили заявку на портале «Наш Санкт-Петербург».

– Чудом не пострадали люди, которые в этот момент собирались выходить из дома, и припаркованный автомобиль. Из-за срыва кровли большая часть чердачного помещения открыта и существует угроза залива нижерасположенных квартир. Также оставшаяся часть кровельного железа сильно загнута и может в любой момент сорваться, из-за чего существует угроза жизни жильцам дома, – написала на портале местная жительница Светлана.

Судя по информации на сайте, обращение до сих пор находится на рассмотрении, и ответа на него пока не появилось. Это не единственная проблема жителей дома №35А. Как выяснилось, Светлана оставляла еще одно сообщение на портале в конце февраля. Оказалось, что жильцы не в курсе, кто сейчас обслуживает их дом. Ранее это делал Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района. Как сообщили «КП» в администрации Адмиралтейского района, 13 декабря 2018 года собранием жильцов дом перешел на форму управления товарищества собственников жилья (ТСЖ). Но, судя по всему, не все местные жители об этом знали.

Жительница дома сообщила о проблеме на сайте "Наш Санкт-Петербург". Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург".

Жительница дома сообщила о проблеме на сайте "Наш Санкт-Петербург". Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург".

– Какое оно (ТСЖ – прим. ред.), где находится и вся необходимая информация нам не известны, – сообщила местная жительница на портале, пытаясь выяснить, куда обращаться.

Впрочем, ругать коммунальщиков преждевременно. Теперь все вопросы управления домовым имуществом находятся в руках председателя ТСЖ.

Тем временем в ряде СМИ появилась информация о том, что, не дождавшись помощи от городских служб, жильцы дома сами взялись за инструменты и стали чинить сорванную ветром крышу. Подтверждения этому «КП» получить не удалось. Однако, учитывая, что в ТСЖ скорее всего входит большая часть жильцов многоквартирного дома, вполне вероятно, что они самостоятельно могли организовать ремонт.

– Председатель избирается собранием собственников. И уже он решает, как будут проводиться, например, ремонтные работы, кем, какой организацией, – добавили в пресс-службе администрации района.

КСТАТИ

Во время сильнейшей метели, которая прошлась над городом 9 марта, в одном только Адмиралтейском районе пострадали шесть крыш жилых домов. Как сообщили в пресс-службе администрации района, в понедельник, 11 марта, коммунальщики занялись устранением последствий урагана. Впрочем, досталось всему городу – ветер валил и водосточные трубы, и дорожные знаки, и рекламные щиты в разных концах Северной столицы. Из-за непогоды даже закрывали Пулково – десяткам рейсов не разрешили пойти на взлет и посадку в петербургском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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