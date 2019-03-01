Международная кальянная выставка Hookah Club Show 9-10 марта 2019 года

За 4 года проведения выставка Hookah Club Show стала ведущим событием кальянной индустрии России мирового масштаба, которая объединила профессионалов отрасли, знаковых деятелей индустрии, лучших кальянных мастеров и просто ценителей дымного наслаждения.

«Кальян – ритуал, который позволяет современной молодежи собираться вместе и общаться без алкоголя и сигарет. За последние 5 лет российское кальянокурение разрослось и превратилось в индустрию, на которую равняется весь мир, включая страны, которые были родоначальником этого досуга. В России открыто почти 3000 кальянных лаунджей, в Петербурге их более 400.

БЕСЕДКА с Асей Закатовой: кальяны как они есть 00:00 00:00

Кальяны стали отдельным сегментом отечественного малого бизнеса: в 2018 году в России насчитывается порядка 300 производителей различной кальянной продукции, из них 88 производителей кальянов, 51 бренд кальянных смесей, около 40 изготовителей кальянных аксессуаров (чашек, щипцов, шлангов). Популярность по всему миру говорит о высоком качестве отечественной продукции: русские кальяны популярны даже в арабских странах, наши табаки и аксессуары вызывают ажиотаж у профессионалов кальянного сообщества – треть продукции производится в Санкт-Петербурге.

На выставке Hookah Club Show представлено порядка 250 экспонентов, 200 из которых российские, в том числе петербургские. В мировом кальянном сообществе от Америки до Китая, в том числе на родине кальяна, на востоке, Петербург называется «мировой кальянной столицей». Выставка Hookah club show позволяет узнать новые тенденции не только профессионалам, но и гостям кальянных», - говорит организатор выставки, президент Кальянного союза России и владелец сети кальян-клубов «Омар Хайям» Ася Закатова.

Выставка Hookah Club Show в Санкт-Петербурге превосходит все известные мировые профессиональные табачные экспозиции - InterTabac в Дортмунде (Германия), Hookah Expo Wordwide в Лас-Вегасе (США), World Tobacco Middle East в Дубае (ОАЭ) и другие - по размеру выставочной площади, по количеству представленных новинок, числу экспонентов и посетителей.

Hookah Club Show объединяет в себе сразу несколько форматов: выставочную часть, деловую программу для профессионалов и развлекательную для поклонников кальянокурения. Более 8000 участников и гостей из России, стран СНГ и со всего мира посещают выставку. На площади 20 000 кв. метров представлены новые тенденции в искусстве кальянокурения, экспонируется более 200 передовых брендов кальянной отрасли со всего мира, более 1000 кальянов будут доступны для курения, 16 часов мастер-классов и семинаров проведут известные блогеры и деятели мировой кальянной культуры. В рамках мероприятия пройдут 4 профессиональные битвы кальянных мастеров: легендарный Hookah battle World Cup, неизменный конкурс «Классический кальян», динамичный Hookah Rematch и интригующая «Полоса препятствий».

Место проведения: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64. (4 павильон, 1 этаж). 9-10 марта, 12:00-20:00