Сергей Шнуров перепел песню Филиппа Киркорова

Очередной хит Филиппа Киркорова «взорвал» интернет минувшим летом. «Цвет настроения синий» перепели, пожалуй, все. Дошла очередь и до лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. В минувшие выходные на концерте в московской Барвихе, музыкант приготовил настоящий подарок своим поклонникам и поклонницам Филиппа Бедросовича.

- Будет неожиданно, - сказал Шнуров и запел. - «Она убежала от нелепой суеты, ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть...»

Композицию сразу узнали все, ведь гости начали подпевать Шнурову в унисон. А между тем сам Шнуров песню наизусть не знал, поэтому подглядывал в шпаргалки. Надо сказать, что Сергей исполнил ее по-своему, добавив рока. Ролик с концерта сразу попал в интернет, и многие пользователи признали такую аранжировку лучше оригинала. Интересно, а что сказал бы Филипп?