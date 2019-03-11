2019-03-11T22:17:53+03:00
Звезды

Сергей Шнуров перепел песню Филиппа Киркорова

Музыкант исполнил летний хит короля эстрады «Цвет настроения синий»
Людмила ИЛЬИНА
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Сергей Шнуров "бросил вызов" Филиппу Киркорову.Сергей Шнуров "бросил вызов" Филиппу Киркорову.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередной хит Филиппа Киркорова «взорвал» интернет минувшим летом. «Цвет настроения синий» перепели, пожалуй, все. Дошла очередь и до лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. В минувшие выходные на концерте в московской Барвихе, музыкант приготовил настоящий подарок своим поклонникам и поклонницам Филиппа Бедросовича.

- Будет неожиданно, - сказал Шнуров и запел. - «Она убежала от нелепой суеты, ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть...»

gerasevageraseva
#ленинград#барвиха#шнур
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Композицию сразу узнали все, ведь гости начали подпевать Шнурову в унисон. А между тем сам Шнуров песню наизусть не знал, поэтому подглядывал в шпаргалки. Надо сказать, что Сергей исполнил ее по-своему, добавив рока. Ролик с концерта сразу попал в интернет, и многие пользователи признали такую аранжировку лучше оригинала. Интересно, а что сказал бы Филипп?

ИСТОЧНИК KP.RU

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