Храбрый третьеклассник спас девочку, провалившуюся под лед под Петербургом

Настоящие герои живут среди нас. Храбрости десятилетнего Ильи Каулио жителя деревни Горбунки Ломоносовского района Ленобласти можно только позавидовать. Отважный мальчик, услышав крик о помощи, незамедлительно бросился спасать девочку, тонущую в ледяной воде.

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года. Илья гулял недалеко от местной реки Стрелки, когда услышал крики. Это была его одноклассника, которая провалилась под лед. Среди услышавших крики были и взрослые, но отважный мальчик первым бросился на помощь.

- Добежав до берега, третьеклассник стал продумывать план спасения. Сначала он протянул девочке ветку, но схватиться за нее однокласснице не получилось. Тогда он начал ползком пробираться по толстому льду к полынье, где тонула девочка и схватил ее за руку, - рассказала пресс-служба МЧС 47-го региона.

Когда тонущая была спасена, к месту прибежали взрослые. Маленький герой заявил, что в опасный момент он даже не подозревал об опасности. Его целью было спасти жизнь однокласснице.

Вчера, 11 марта, мальчику-герою вручили благодарственное письмо. Сотрудники МЧС стоя аплодировали смелому жителю деревни Горбунки.