2019-03-12T11:42:02+03:00
Общество

Храбрый третьеклассник спас девочку, провалившуюся под лед под Петербургом

Десятилетний мальчик вытащил из ледяной воды тонущую одноклассницу
Лилия КОЗЛОВА
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Маленький, но храбрый житель Ломоносовского района Илья Каулио Фото: МЧС ЛенобластиМаленький, но храбрый житель Ломоносовского района Илья Каулио Фото: МЧС Ленобласти
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Настоящие герои живут среди нас. Храбрости десятилетнего Ильи Каулио жителя деревни Горбунки Ломоносовского района Ленобласти можно только позавидовать. Отважный мальчик, услышав крик о помощи, незамедлительно бросился спасать девочку, тонущую в ледяной воде.

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года. Илья гулял недалеко от местной реки Стрелки, когда услышал крики. Это была его одноклассника, которая провалилась под лед. Среди услышавших крики были и взрослые, но отважный мальчик первым бросился на помощь.

- Добежав до берега, третьеклассник стал продумывать план спасения. Сначала он протянул девочке ветку, но схватиться за нее однокласснице не получилось. Тогда он начал ползком пробираться по толстому льду к полынье, где тонула девочка и схватил ее за руку, - рассказала пресс-служба МЧС 47-го региона.

Когда тонущая была спасена, к месту прибежали взрослые. Маленький герой заявил, что в опасный момент он даже не подозревал об опасности. Его целью было спасти жизнь однокласснице.

Вчера, 11 марта, мальчику-герою вручили благодарственное письмо. Сотрудники МЧС стоя аплодировали смелому жителю деревни Горбунки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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