2019-03-12T11:56:30+03:00
Происшествия

Очевидцы: В порту Усть-Луги произошел взрыв

Спасатели сообщают, что никакого ЧП не произошло
Лилия КОЗЛОВА
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Очевидцы сообщают о взрыве в КингисеппеОчевидцы сообщают о взрыве в КингисеппеФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях жители Кингисеппа в Ленинградской области разводят панику. Они сообщают о том, что на серном терминале в порту Усть-Луги прогремел взрыв. Другие очевидцы рассказывают о языках пламени. Однако, как оказалось, никакого серьезного ЧП на самом деле не произошло.

В сети также появились фотографии с места происшествия. В действительности на снимках видно лишь серое небо и выделяющиеся облака на его фоне. Видимо именно их местные жители и спутали с клубами дыма от якобы взрыва.

- Заявок не поступало, взрыва не было. Информацию о том, что там произошло, нужно узнавать у представителей организации, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Полностью уверить в том, что в Усть-Луге все спокойно, смогла пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Екатерина Путронен. По ее словам, в порту произошла рядовая ситуация, которая не должна никого пугать.

- Не было никакого взрыва в Кингисеппе. Там произошло небольшое возгорание на территории порта, которое потушено своими силами, - рассказали «КП» в пресс-службе.

Так как небольшое пламя удалось потушить своими силами, спасателей никто не вызывал. Пострадавших в результате небольшого ЧП также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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