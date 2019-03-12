Марина Александрова поделилась редким фото с мужем-режиссером

Российская актриса театра и кино Марина Александрова часто делится с поклонниками в Instagram творческими проектами и кадрами со съемок. При этом она не любит выставлять напоказ личную жизнь. И вдруг Марина опубликовала в микроблоге семейный портрет с мужем, продюсером и телережиссером Андреем Болтенко.

«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один», - написала актриса.

mar_alexandrova Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!

В личной жизни Александровой кипели нешуточные страсти. Достаточно вспомнить громкий роман с Александром Домогаровым и неудачный брак с коллегой по театру «Современник» Иваном Стебуновым.

В своих недавних в интервью Марина заявляла, что наконец-то по-настоящему счастлива. С Андреем Болтенко они ни вместе с 2011 года. У пары двое детей - 6-летний Андрей и 3-летняя Екатерина.

Напомним, Марина Александрова окончила среднюю школу в Петербурге. В девятом классе девушка записалась в процветающую тогда при Пятом телевизионном канале театральную студию, которая и повлияла на выбор ее профессии.