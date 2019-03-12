2019-03-12T13:19:40+03:00
Звезды

Марина Александрова поделилась редким фото с мужем-режиссером

Актриса опубликовала в соцсети семейный портрет
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
В личной жизни Александровой кипели нешуточные страсти.В личной жизни Александровой кипели нешуточные страсти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российская актриса театра и кино Марина Александрова часто делится с поклонниками в Instagram творческими проектами и кадрами со съемок. При этом она не любит выставлять напоказ личную жизнь. И вдруг Марина опубликовала в микроблоге семейный портрет с мужем, продюсером и телережиссером Андреем Болтенко.

«Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один», - написала актриса.

mar_alexandrovamar_alexandrova
Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один. Будьте счастливы, прекрасные!
33542 отметок «Нравится»263 комментариевInstagram

В личной жизни Александровой кипели нешуточные страсти. Достаточно вспомнить громкий роман с Александром Домогаровым и неудачный брак с коллегой по театру «Современник» Иваном Стебуновым.

В своих недавних в интервью Марина заявляла, что наконец-то по-настоящему счастлива. С Андреем Болтенко они ни вместе с 2011 года. У пары двое детей - 6-летний Андрей и 3-летняя Екатерина.

Напомним, Марина Александрова окончила среднюю школу в Петербурге. В девятом классе девушка записалась в процветающую тогда при Пятом телевизионном канале театральную студию, которая и повлияла на выбор ее профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта
В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком
Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова
Петербуржцы начнут бороться с рекламой интим-услуг
Котики против наркотиков: Активист закрашивает рекламу «смерти» на фасадах Петербурга
Ночные гости с ножом ограбили сонного жителя Выборгского района
Неадекватный водитель автобуса поиграл в «боулинг» с припаркованными машинами во дворе на Партизана Германа
Вода затопила дом во Фрунзенском районе Петербурга
Погода на 12 марта в Петербурге: На дорогах сильный гололед
Сироты, находящиеся на попечении государства, будут питаться в школах бесплатно
Антимонопольщики вмешались в конкурс по очистке Муринского ручья на 54 миллиона рублей
Движение по трассе Вологда-Тихвин полностью перекрыто из-за ДТП
Суд оштрафовал проводницу, из-за которой пассажирка застряла между вагоном и перроном
За зиму в Петербурге выпало больше двух метров снега
Движение по Рябовскому шоссе ограничат с марта по август из-за строительства трамвайной линии «Чижика»
На Лиственной улице в Сестрорецке появится частный детский сад за 50 миллионов рублей
В Ленинградской области восстановили в первозданном виде карельский эпос
В МЧС рассказали, как город пережил непогоду 9 марта
Автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед
Банкир Антонов получил 2,5 года и штраф 300 тысяч за хищение 150 миллионов
В период зимней уборки владельцев «автохлама» будут быстрее привлекать к ответственности
За неделю с гриппом и простудой в больницу попали 329 петербуржцев
Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»