Масленицу в парке 300-летия отметили более 11 тысяч петербуржцев

Воскресным днем в парке 300-летия Петербурга прохладный ветер штормил только лужи. Финский залив все еще скрывался под слоем снега и льда. С потрескавшегося пляжа открывался вид на это белое одеяние, марево вдалеке, где силуэты домов сливались с серым небом. Казалось, будто металлический флаг на главной колонне парка вот-вот начнет развеваться. Да... Зиму пора было спровадить.

Эту нелегкую миссию - в нашем-то северном климате - взяла на себя «Комсомолка», которая традиционно решила отметить Масленицу вместе с петербуржцами. В полдень прямо на набережной, дразня непогоду, зазвучали со сцены русские народные песни.

КУЛЬТУРНАЯ МАСЛЕНИЦА

Затем начался самый милый поэтический баттл Северной столицы. Малыши состязались в знании стихотворений. Чаще всего звучал, конечно, Пушкин в авторском прочтении без буквы «р». Непросто же пришлось ведущему, которому нужно было выбрать победителя среди чтецов в разноцветных комбинезонах. К счастью, без подарков не ушел никто. За любовь к поэзии с малых лет ребятишкам вручили сладкие призы. Уплетать их принялись, даже не дожидаясь чая: пока рассекали набережную на желтых ватрушках.

- В Масленицу, если молодые люди нравились друг другу, юноши угощали девушек сладостями, - напомнил давнюю традицию ведущий, и парочки стали переглядываться.

Затем гостям праздника предложили вспомнить о высоком (нет, не о блинах). Зрителям показывали картины. Кто называл автора - получал подарок.

А в следующем конкурсе шесть смельчаков должны были сами взять в руки ватман да маркер и нарисовать автопортрет. Правда, смотреть на мольберт нельзя. В огромном листе вырезали отверстия для рук, и художники творили буквально с себя: зеленые, синие и красные лица вырисовывались как раз на уровне головы участников.

Для детей "Комсомолка" организовала культурную программу.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

БОГАТЫРИ ДА СТРЕЛЬЦЫ

В перерыве между состязаниями зрители пустились в пляс. Бабушки хлопали в ладоши, подбадривая внуков, что приседали, положив руки на пояс, а целые семьи водили хороводы. И правда - ноги не слушались и так и норовили исполнить пару движений из «Казачка» или «Мазурки».

Похвастаться на празднике можно было не только силой, перетягивая канат, но и меткостью. В паре десятков метров от сцены гордо стояли царские сотники в бордовой форме. Они предлагали всем желающим пострелять из лука и арбалета или сразиться в историческом средневековом бое. В двух словах - лупили друг друга мягкими мечами малыши знатно.

Кульминацией праздника стало - по русской традиции - сожжение Масленицы.

Лучники обмакнули стрелы в горючую смесь и пустили огненные снаряды в трехметровую цель. Недолго сопротивляюсь, - видимо, зима не хотела уходить - узорчатое платье вспыхнуло и пламя охватило соломенную фигуру.

Так что парк горожане покидали с уверенностью, что скоро, немного припозднившись, и в Северную столицу заглянет весна.