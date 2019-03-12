2019-03-12T13:54:29+03:00
Общество

Гигантский блинный пирог приготовили в Петербурге

«Арт-масленица» прошла на Крестовском острове 10 марта
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Полутораметровый «блинчик» весит 400 килограммов. Фото: предоставлено организаторами.Полутораметровый «блинчик» весит 400 килограммов. Фото: предоставлено организаторами.
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Четыре часа мастера-блинопеки трудились над созданием 80-слойного блинного пирога с бананово-карамельной начинкой. Масштабное лакомство весило не менее 400 килограммов, а диаметр составил порядка полутора метров.

Роскошное кушанье — подарок Петербургу в честь 20-летия сети ресторанов домашней кухни «Теремок», которая и устроила проводы зимы.

Целых три часа кусочки «блинчика» бесплатно раздавали сладкоежкам. Угоститься ароматными блинами, поучаствовать в интерактивном квесте и познакомиться с традициями на «Арт-масленицу» пришли около 30 тысяч человек.

Для гостей праздника выступали любимые звезды 90-х: Татьяна Буланова и группа «Отпетые Мошенники». Горожан поздравил и председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев, который от лица администрации города пожелал всем радостного и веселого праздника, здоровья и удачи.

Кульминацией гуляний стало яркое фаер-шоу с горящими факелами и огненными чашами, которое завершилось сожжением соломенного чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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