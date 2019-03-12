Гигантский блинный пирог приготовили в Петербурге

Четыре часа мастера-блинопеки трудились над созданием 80-слойного блинного пирога с бананово-карамельной начинкой. Масштабное лакомство весило не менее 400 килограммов, а диаметр составил порядка полутора метров.

Роскошное кушанье — подарок Петербургу в честь 20-летия сети ресторанов домашней кухни «Теремок», которая и устроила проводы зимы.

Целых три часа кусочки «блинчика» бесплатно раздавали сладкоежкам. Угоститься ароматными блинами, поучаствовать в интерактивном квесте и познакомиться с традициями на «Арт-масленицу» пришли около 30 тысяч человек.

Для гостей праздника выступали любимые звезды 90-х: Татьяна Буланова и группа «Отпетые Мошенники». Горожан поздравил и председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев, который от лица администрации города пожелал всем радостного и веселого праздника, здоровья и удачи.

Кульминацией гуляний стало яркое фаер-шоу с горящими факелами и огненными чашами, которое завершилось сожжением соломенного чучела.