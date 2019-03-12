2019-03-12T14:15:47+03:00
Общество

«Авто Премиум» поздравил просто Марию

Радио ENERGY и группа официальных дилеров SKODA провели праздничную акцию «К 8 марта готов!»
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«Авто Премиум» поздравил просто Марию! Фото предоставила группа «Авто Премиум».«Авто Премиум» поздравил просто Марию! Фото предоставила группа «Авто Премиум».
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За подарком накануне 8 марта в дилерский центр «Авто Премиум» приехала Мария. Подарок от официальных дилеров ŠKODA дополнил копилку призов, которые эта девушка выигрывает уже второй год подряд, участвуя в конкурсах на Радио ENERGY.

Самым желанным подарком для Марии станет, конечно же, автомобиль. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Самым желанным подарком для Марии станет, конечно же, автомобиль. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Эта хрупкая красавица оказалась не только удачливой, но и отважной девушкой, управляющей огромной машиной, - просто Мария - машинист башенного крана!

Самым желанным подарком для Марии станет, конечно же, автомобиль. А замечательный плед из коллекции аксессуаров ŠKODA Мария планирует обновить на майские праздники, когда отправится на пикник с друзьями.

Еще одним внимательным радиослушателем стал Дмитрий. Мужчина как раз находился в процессе поиска презента, и чудесный приз облегчил ему эту задачу. Дмитрий любит кататься на горных лыжах и путешествовать на автомобиле, а в последнее время пользуется каршерингом или прокатом автомобилей.

- Мне часто попадается ŠKODA RAPID, и мне он нравится, - поделился Дмитрий.

Еще одним внимательным радиослушателем стал Дмитрий. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Еще одним внимательным радиослушателем стал Дмитрий. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Всех счастливчиков, а главное, внимательных радиослушателей (по итогам конкурса их было четверо) «Авто Премиум» поздравил с весенним праздником, вручил призы и пожелал слушать радио.

Кстати, ключ к сердцу любимой женщины можно подобрать и после 8 марта. В салонах группы «Авто Премиум» продолжают действовать многочисленные выгодные предложения, которые сделаю покупку автомобиля удачной этой весной.

С актуальными мартовскими предложениями можно ознакомиться на сайте дилеров www.skoda-ap.ru. Инновационный интернет-ресурс позволять резервировать и даже вносить предоплату за автомобиль онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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