«Авто Премиум» поздравил просто Марию

За подарком накануне 8 марта в дилерский центр «Авто Премиум» приехала Мария. Подарок от официальных дилеров ŠKODA дополнил копилку призов, которые эта девушка выигрывает уже второй год подряд, участвуя в конкурсах на Радио ENERGY.

Самым желанным подарком для Марии станет, конечно же, автомобиль. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Эта хрупкая красавица оказалась не только удачливой, но и отважной девушкой, управляющей огромной машиной, - просто Мария - машинист башенного крана!

Самым желанным подарком для Марии станет, конечно же, автомобиль. А замечательный плед из коллекции аксессуаров ŠKODA Мария планирует обновить на майские праздники, когда отправится на пикник с друзьями.

Еще одним внимательным радиослушателем стал Дмитрий. Мужчина как раз находился в процессе поиска презента, и чудесный приз облегчил ему эту задачу. Дмитрий любит кататься на горных лыжах и путешествовать на автомобиле, а в последнее время пользуется каршерингом или прокатом автомобилей.

- Мне часто попадается ŠKODA RAPID, и мне он нравится, - поделился Дмитрий.

Еще одним внимательным радиослушателем стал Дмитрий. Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Всех счастливчиков, а главное, внимательных радиослушателей (по итогам конкурса их было четверо) «Авто Премиум» поздравил с весенним праздником, вручил призы и пожелал слушать радио.

Кстати, ключ к сердцу любимой женщины можно подобрать и после 8 марта. В салонах группы «Авто Премиум» продолжают действовать многочисленные выгодные предложения, которые сделаю покупку автомобиля удачной этой весной.

С актуальными мартовскими предложениями можно ознакомиться на сайте дилеров www.skoda-ap.ru. Инновационный интернет-ресурс позволять резервировать и даже вносить предоплату за автомобиль онлайн.

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