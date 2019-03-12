Сотрудников фонда защиты пенсионеров, отбиравших квартиры у ветеранов, проверяют на причастность к убийствам

«Боитесь в старости остаться одни? Добро пожаловать в Дом ветеранов! Здесь мы вам предоставим жилье, уход, питание и прогулки по саду». Такое объявление от «Фонда социальной защиты пенсионеров» крутили по телевизору и радио. Многие пожилые люди доверились рекламе со снимками счастливых бабушек и дедушек. Правда, оказался вовсе не государственным, а частным. Его владельцы тщательно скрывали приставку – ООО. Создателями фирмы оказались гражданские супруги из Петербурга Алексей и Анна. У пары, судя по снимкам в соцсетях, двое детей, которых супруги возят на курорты. Правда, деньги, которые те спускают на хорошую жизнь, заработаны, судя по всему, на доверчивых пенсионерах, у которых криминальная парочка отбирала квартиры.

«ЗА КАЖДУЮ ЖЕРТВУ – 100 ТЫСЯЧ»

Фонд мошенников работал с 2012 года. За это время супруги оформили в «Дом ветеранов войны и труда № 1» сотни пенсионеров, обещая им сладкую жизнь.

- Каждый нуждается в теплом уютном доме, заботе и поддержке, - зазывали в фонде защит пенсионеров. - В это время года нам как никогда бывает одиноко... Не откладывайте жизнь "на потом". Примите верное решение о переезде, ведь здесь Вас ждет по-настоящему новая интересная жизнь! Приятное общение, развлекательные мероприятия, активная творческая среда. Или же Вам по душе спокойные прогулки по Павловскому парку? А быть может, чтение книг в библиотеке или тихие вечера на веранде? Здесь каждый найдет что-то свое, то, что ему близко!

Мошенники пиарили себя на ТВ и радио Фото: ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров»

Мошенники рассказывали пенсионерам про яблоневый сад в новом жилье, о парках и аллеях с прогулочными дорожками и беседками. Дом ветеранов действительно может предложить пожилым людям заботу и уход. Правда, сами коммерсанты к нему прямого отношения не имели, а были лишь посредниками, занимаясь оформлением документов в госучреждение. Супруги-бизнесмены не гнушались даже вовлекать в свой бизнес родственников и друзей своих жертв, предлагая им деньги.

- «Фонд социальной защиты пенсионеров» предлагает денежное вознаграждение в размере от 100 000 рублей тому, кто решит поучаствовать в судьбе пожилого человека и поможет ему переехать в Дом ветеранов, - гласили объявления. - Родственники, близкие и дальние, сотрудники патронажных служб, представители волонтерских организации и другие заинтересованные лица, получат гарантированное вознаграждение за участие в судьбе пожилого человека и помощи ему. Обращайтесь, если хотите, действительно помочь кому-то, подарив новую, достойную и счастливую жизнь. Не оставайтесь равнодушными, если видите несчастных и одиноких стариков!

Квартирные "благотворители".

«МОШЕННИКИ МОГЛИ УБИВАТЬ»

Самих же супругов интересовали вовсе не старики. Оформление в дом ветеранов для них было лишь предлогом, чтобы завладеть квартирой одинокого пенсионера.

- Злоумышленники рекламировали свою фирму по телевидению и радио, - делятся в ГСУ СКР по Петербургу. - Используя «Фонд социальной защиты пенсионеров», они подыскивали одиноких пенсионеров, у которых были дорогостоящие квартиры или комнаты, после чего, пользуясь доверчивостью пенсионеров, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир. При этом своих жертв они заверяли, что те передают свое жилье государству.

Жертвами мошенников могли стать сотни пенсионеров

Сейчас супругов следователи уже задержали. На криминальную парочку жертвы пожаловались лично главе следственного комитета России Александру Бастрыкину.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - делятся следователи. – Задержаны три человека, устанавливаются другие причастные к мошенничеству лица, которых, по версии следствия, еще не меньше десяти человек.

Сейчас следователи проводят обыски в квартирах задержанных и в самой фирме. Для этого силовикам пришлось ломать двери. Телефон фонда теперь недоступен. Всего в уголовном деле пока шесть отобранных у пенсионеров квартир на общую сумму в 22,5 миллионов рублей. Но жертв, по версии следствия, могут быть десятки и даже сотни пенсионеров. К слову, преступников проверяют не только на мошенничество…

- Проверяется причастность мошенников к убийствам одиноких пенсионеров, - заключают следователи.