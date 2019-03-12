Мама третьеклассника, спасшего из полыньи подругу: «Он пришел домой и ни слова не сказал. Я его даже отругала, что он весь мокрый»

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Девятилетний мальчишка полез в полынью, чтобы спасти одноклассницу 00:00 00:00

«Наш маленький герой», - так теперь называют третьеклассника Илью Каулио из Ломоносовского района Ленобласти. Несмотря на свой возраст, отваге и решительности у 9-летнего мальчишки может поучиться любой взрослый. Илюша рискнул собственной жизнью, спасая одноклассницу из заледеневшей реки.

РУХНУЛА В ВОДУ

Несчастный случай произошел в 26 февраля в деревне Горбунки. После уроков Илья Каулио гулял в парке с дядей и одноклассницей Надей. Ждали папу третьеклассника, который должен был вернуться с работы. Ребята валялись в снегу и играли в догонялки. Дядя шел позади.

- Надюша подалась вперед, - поделилась с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» мама Ильи Ольга. – А в парке у нас речка Стрелка и небольшой водопад. Опасно, конечно. Девочка заигралась и побежала туда. Илья кричал ей: «Не ходи». Ринулся за ней. Но не успел догнать.

Ребенок вернулся домой промокшим до нитки. Фото: соцсети.

Раздался треск, лед надломился, и Надя рухнула в воду. Выбраться на сушу самостоятельно она не могла – тяжелая одежда тянула вниз. Когда к ней подбежал Илья, из полыньи торчали только ручки и голова. Дети стали кричать, звать на помощь. Пока взрослые спешили к ребятам, Илья нашел на берегу длинную палку. Начал ей простукивать тонкий лед.

- Он упал по-пластунски и пополз. Стал из всех сил тащить ее за куртку, - удивляется мама. - В итоге они выкарабкались. Как ему это удалось – не представляю. Надюша выше его голову.

Надя выбралась без обуви – потеряла в воде сапоги. Друзья вместе доползли до берега. Там их уже ждали взрослые. Девочке принесли ботинки и отвели греться. Илья тоже пошел домой. Как будто ничего не произошло.

АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

Мама удивилась внешнему виду сына. На пороге стоял Илья, промокший до нитки. Женщина его даже слегка за это отругала.

- А он мне даже ничего не сказал. Стоял, молчал. Узнала про это на следующий день, - разводит руками Ольга. - К нам пришла мама Нади. Поблагодарила за то, что Илья спас жизнь ее дочке. Когда мне об этом рассказали, я заплакала. Было так страшно. Ведь и он мог в воду рухнуть и под водопад уйти. А Илья даже удивился. Для него это был обычный нормальный поступок.

Героем третьеклассник себя не считает. Даже не понимает, почему об этом говорит вся деревня.

- В тот момент я думал: «Провалюсь я, и кто же нас спасет?». Надо было аккуратно, - рассказывал потом маме смельчак.

Илюша получил грамоту за проявленную отвагу и мужество. Фото: предоставлено героем публикации.

11 марта третьеклассника пригласили в администрацию Ломоносовского района, где вручили благодарственное письмо. Юному жителю Горбунков зал аплодировал стоя.

- С Надей они продолжают общаться, гости ходят друг к другу. А вот на речку теперь ни ногой, - улыбается Ольга Каулио. – Илюша творческий ребенок. Любит лепку, много рисует и очень любит военную тематику. Знает историю Великой Отечественной войны, названия танков. В будущем даже мечтает стать военным.