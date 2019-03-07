В «ПЕСНИ» на ТНТ придет бывший футболист «Зенита»

Десятки участников проекта «ПЕСНИ» на ТНТ доказали, что для настоящего творчества нет никаких преград. Можно быть блогером, копирайтером, риелтором, учителем, солдатом – и при этом успешно писать и исполнять свои песни. Помогают талантливым и пока малоизвестным музыкантам развиваться и искать путь на большую сцену Тимати и Баста – лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер».

В новом выпуске шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, который выйдет в эфир 9 марта в 20:00, попробует свои силы бывший игрок ФК «Зенит» Дмитрий Гусаков. Он пишет и исполняет композиции под псевдонимом GOODY. Дмитрий тренировался в детско - юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Зенит-Русь» в Санкт-Петербурге до 18 лет, после чего понял, что не каждому суждено стать великим футболистом. Сейчас все свое свободное время Дмитрий проводит в студии. В арсенале GOODY уже есть хит «Плохой Санта» со скандальным рэпером Пашей Техником.