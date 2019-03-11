2019-03-12T19:09:29+03:00
Досуг

Премьера киносериала «Содержанки» и творческая встреча с режиссером Константином Богомоловым в «Ленинград Центре»

14 марта артисты расскажут о создании одного из самых провокационных сериалов этого года
Степан СТЕПАНОВ
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«Содержанки» – первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и номинанта «Золотой маски» Константина Богомолова.«Содержанки» – первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и номинанта «Золотой маски» Константина Богомолова.
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«Ленинград Центр» не устает с завидным постоянством организовывать премьеры, творческие встречи и мероприятия, на которых стоит и хочется оказаться в списках приглашенных гостей. На этот раз в гостях у художественного руководителя шоу–пространства Феликса Михайлова в гостях ожидаются Дарья Мороз, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум и другие актеры оригинального сериала видеосервиса START «Содержанки».

Вечером 14 марта артисты, а также Константин Богомолов проведут встречу со зрителями, ответят на вопросы и расскажут о создании одного из самых провокационных сериалов этого года. Зрители увидят первую серию, а после смогут задать вопросы героям.

«Содержанки» – первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и номинанта «Золотой маски» Константина Богомолова. С миром содержанок сталкиваются все герои сериала, которых сыграли Александр Збруев, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Леонид Бичевин, Игорь Гордин, Роза Хаируллина, Мария Фомина, Семен Штейнберг, Александр Кузнецов, Игорь Титов. Константин Богомолов часто предпочитает приглашать на небольшие роли реальных персонажей гламурной и окологламурной жизни. Например, в эпизодах сериала снялись Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, а также Ксения Собчак, Михаил Друян, Вадим Верник и другие. Ксении Собчак досталась привычная ей роль главного редактора журнала, а Вадим Верник сыграл аукциониста.

Билеты на сайте

14 марта

Сбор гостей в 19.00

Начало вечера в 20.00

Мероприятие 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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