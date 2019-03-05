2019-03-12T19:14:14+03:00
Досуг

Весеннее киномузыкальное шоу растопит сердца в Экспофоруме

8 марта на Пулковских высотах в честь бесконечной любви к Женщине Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» исполнит букет романтических мелодий
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В первом отделении концерта раскроется образ цветов и драгоценностей, олицетворяющих женскую красоту, нежность и вечную юность.В первом отделении концерта раскроется образ цветов и драгоценностей, олицетворяющих женскую красоту, нежность и вечную юность.
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Виртуозное музыкальное выступление оркестра дополнит шоу художника по песку, анимация будет транслироваться на гигантском экране.

В первом отделении концерта раскроется образ цветов и драгоценностей, олицетворяющих женскую красоту, нежность и вечную юность. Настроение создадут знаменитые вальсы Чайковского и Штрауса, гениальные произведения Прокофьева и Делиба. Во втором отделении гости услышат музыку из кинофильмов о любви, а также известные арии из классических опер и хиты зарубежной и советской эстрады. «Шербургские зонтики», «Титаник», «Амели» – это классика романтического кино и выверенный рецепт для вдохновения. Знаменитая песня Джо Дассена «Если б не было тебя», написанная Тото Кутуньо, прозвучит для милых женщин в качестве поздравления от мужчин.

Под музыку гениальных музыкантов художник по песку продемонстрирует видеошоу на одном из самых больших экранов в России размером 10*24 метра. Воспитанники хореографического театра-студии «Артис балет» внесут нотку пластичности и на языке тела расскажут о самых главных чувствах на земле.

Подарите себе и своим близким сердечный праздник и великолепное настроение!

Концерт состоится в «Экспофоруме» 8 марта, начало – в 19 часов. Билеты можно купить на сайте http://event.expoforum.ru/. Стоимость билета – от 700 рублей. От станции метро «Московская» будут ходить шаттлы, для автомобилей имеется парковка на 4700 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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