Мария Валентиновна Ли: Городская больница Святого Великомученика Георгия

Мария Валентиновна работает хирургом уже 11 лет, а с 2013 года — трудится в больнице Святого Георгия. Профессию врача она выбрала ещё в детстве.

—Тетя поступила в медицинский институт в 90-х. В семье все только об этом и твердили. Вот мне тоже и захотелось, — поделилась доктор.

Как флеболог Мария Валентиновна Ли занимается лечением хронических заболеваний вен, варикозной болезни нижних конечностей, посттромботической болезни нижних конечностей, острых флеботромбозов, тромбофлебитов, а также трофических язв нижних конечностей венозной и смешанной этиологии.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Насколько актуальна ваша специализация для петербуржцев?

—Эпидемиологическое исследование, проведённое в 2004 году в Москве, продемонстрировало, что 67 процентов женщин и 50 процентов мужчин имеют хронические заболевания вен нижних конечностей. В Петербурге наблюдается схожая ситуация, причем страдают такими недугами преимущественно люди трудоспособного возраста. А со временем риск варикозной болезни нижних конечностей возрастает в 6-10 раз.

—Какие симптомы говорят о том, что пора посетить флеболога?

—Помимо внешних проявлений, — появления на ногах варикозно расширенных, извитых подкожных вен, «сосудистых звездочек» (телеангиоэктазы) — это тяжесть, усталость, ноющая боль в нижних конечностях, которая появляется, как правило, после рабочего дня, а также отеки голеней и стоп в вечернее время. Если у вас появился хотя бы один симптом — значит, нужно обратиться к врачу и спланировать дообследование.

—Какие открытия в области флебологии вы считаете самыми полезными для пациентов?

—В первую очередь, это развитие миниинвазивных методов лечения варикозной болезни нижних конечностей, которые позволяют избежать госпитализации, отрыва от работы и позволяют достичь отличного косметического эффекта без боли и дискомфорта. Это и эндовазальные методы облитерации вен, и склеротерапия.

—Есть ли у вас любимый сериал о медицине?

—К сожалению, это в большинстве своем заграничные сериалы. Там все правдоподобнее. Любимый, конечно, «Скорая помощь». А из российских всем советую посмотреть фильм «Аритмия».

Как записаться на приём и обратиться за помощью:

По телефону единого колл-центра больницы: 8 (812) 576-50-50.