Екатерина Владимировна Яровая: Городская больница Святого Великомученика Георгия

Екатерина Владимировна занимается диагностикой, лечением и предупреждением воспалительных, метаболических и дегенеративно-дистрофических патологий сердца и сосудов, а также реабилитацией пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания или хирургическое вмешательство на сердце и сосудах.

Доктор Яровая закончила лечебный факультет Санкт-Петербурского государственного медицинского университета имени Павлова в 2000 году. В 2005 году стала победителем конкурса «Народный доктор» и получила благодарственное письмо председателя Законодательного собрания Петербурга.

Кроме того, за свою работу Екатерина Владимировна награждена благодарностью Комитета по здравоохранению и грамотами от администрации больницы. В феврале 2015 года доктору вручили почетную грамоту за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд от Министерства здравоохранения России.

Екатерина Владимировна Яровая — творческий доктор, постоянно стремящийся к профессиональному росту. За годы работы она неоднократно проходила курсы повышения квалификации: терапия, клиническая кардиология и интервенционная кардиология, экспертиза качества медицинской помощи. Постоянно участвует конференциях, семинарах, конгрессах, клинических исследованиях.

Более того, каждую неделю в кардиологическом отделении Городской больницы Святого Великомученика Георгия проводятся «Школы для пациентов», в рамках которых все желающие могут в наглядной и доступной форме познакомится с современным представлением о профилактике, диагностике и лечении ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—С детства мечтала стать доктором, постоянно играла в больницу. Я росла в семье музыкантов и врачей, занималась музыкой — фортепиано — и планировала поступать в консерваторию, чтобы стать великим музыкантом. Но мечта о профессии врача всегда была со мной. После 8 класса я сходила в школу «юного медика» при медицинском университете и окончательно решила, что буду доктором.

Сначала поступила в медицинское училище, чтобы понять свое призвание. Закончив его с отличием, поступила в университет, где решила посвятить себя кардиологии. Это одна из самых важных, интересных областей медицины, позволяющая при грамотном подходе продлить качество жизни человека.

—Насколько актуальна ваша специализация для петербуржцев?

—Несмотря на современные технологии, больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы достаточно много. Это связано с тем, что Петербург — огромный мегаполис с неустойчивым климатом. Нарушение режима, постоянный стресс, плохой сон и питание, отсутствие физических нагрузок — на этом фоне происходит дисбаланс в организме. Уже не удивляют обращения молодёжи...

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора обратиться к кардиологу?

—Сердечно-сосудистые заболевания на начальных стадиях могут протекать практически бессимптомно, поэтому периодическая консультация у кардиолога требуется абсолютно всем.

А регулярный осмотр необходимо проходить после 40 лет, при ожирении, диабете и других системных заболеваниях, наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым патологиям, курении и систематическом употреблении алкоголя или вредной, жирной пищи, сидячем образе жизни. Кроме того, регулярно посещать кардиолога должны люди, чья профессия связана с постоянными стрессами, конфликтами и напряженными ситуациями, а также женщины в период планирования зачатия и беременности.

Своевременное и раннее обращение позволяет предотвратить развитие тяжелых заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы и других органов.

—Какие открытия в кардиологии вы считаете самыми полезными и важными?

—Появление ответственности людей по отношению к своему здоровью. Своевременное посещение разных специалистов, в том числе кардиолога. Стремление к правильному образу жизни. Больные, у которых выявили заболевания сердечно-сосудистой системы, более добросовестно стали подходить к лечению, улучшился контакт между врачом и пациентом. Больные охотно посещают школу по нарушениям ритма, школу по лечению гипертонической болезни. Это позволяет пациенту своевременно понять и начать грамотно применять назначенную терапию.

—Есть ли у вас любимый сериал о медицине?

—Все сериалы о медицине мне интересны. Это расширяет кругозор, позволяет посмотреть на медицину с другой стороны.

Как записаться на приём и обратиться за помощью:

По телефону единого колл-центра Городской больницы Святого Великомученика Георгия: 8 (812) 576-50-50.