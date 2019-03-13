Главный врач: Игорь Александрович Лазарев, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, организатор здравоохранения, врач высшей категории.

О КЛИНИКЕ

«Клиника доктора Лазарева» работает в Петербурге с 2012 года. Эти годы стали для нее временем стабильного развития – от выездной наркологической службы до медицинского центра с собственной амбулаторией (она находится в Центральном районе Санкт-Петербурга) и стационаром в Адмиралтейском районе. Сегодня «Клиника доктора Лазарева» принимает до восьми тысяч пациентов в год.

Основные направления, по которым работает Клиника - психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия. Опытные специалисты занимаются лечением алкоголизма и наркомании, оказывают пациентам психологическую и психиатрическую помощь, консультируют как самих больных, так и их родственников. Сюда можно обратиться для вывода из запоя, кодированиия от алкоголизма, детоксикации на дому или в стационаре. В арсенале докторов - современное и эффективное оборудование, уникальные методики и материалы, доказавшие свою эффективность на практике.

Основным принципом своей работы специалисты «Клиники доктора Лазарева» считают доброжелательное, человеческое отношение к пациентам, какой бы сложной ни была работа с ними. А главным достижением - благодарности пациентов и их родственников.

- Наши врачи являются экспертами ведущих СМИ и постоянно участвуют в научно-популярных программах, - с гордостью добавляют в клинике. - Наши знания и опыт, арсенал лекарственных средств и лечебных методик позволяют нам помочь людям, находящимся даже в самой сложной ситуации.

КОМАНДА

Коллектив «Клиники доктора Лазарева» - сплоченная команда специалистов, неравнодушных к своему делу, профессионалов высокого уровня. Условия работы здесь очень комфортные, поэтому в Клинику устраиваются по-настоящему отличные специалисты. А главный врач – Игорь Александрович Лазарев консультирует многие СМИ, постоянно выступает в качестве эксперта, на прием к нему записываются многие известные жители города.

- Основная идея нашего коллектива - доброжелательное, эмпатическое отношение к пациентам. Основной критерий успешной работы врачей – это отзывы пациентов, которые мы тщательно собираем с помощью обратной связи, - говорят специалисты «Клиник доктора Лазарева».

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В последние годы поток обращений в «Клинику доктора Лазарева», вырос более чем в два раза. Чтобы помочь всем, кто обращается за помощью, был открыт новый стационар. Это говорит о том, что горожане оценили качество лечения.

Настоящей гордостью клиники можно смело назвать ее коллектив. Это высококвалифицированные специалисты, которые обладают не только большим опытом и знаниями, но и такими важными человеческими качествами, как доброжелательность и сочувствие к пациентам. Доктора ищут индивидуальный подход к каждому больному, помогая ему справиться с недугом. Кроме того, в клинике созданы комфортные условия для пребывания и лечения пациентов в стационаре.

Стоимость лечения в Клинике доктора Лазарева оговаривается заранее и является фиксированной, что очень важно как для самих пациентов, так и для их родственников.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, переулок Лодыгина, 7, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 903-75-89.

Сайт: www.narcoklinika.com