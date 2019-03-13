Читатели «Комсомолки» выбрали самую солнечную детскую улыбку Петербурга

Подведены итоги фотоконкурса «Зубная фея» - совместного проекта «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и федеральной сети центров имплантации и стоматологий ИНТАН! В течение месяца жители Петербурга и Ленинградской области присылали фотографии своих улыбающихся детей и истории про походы к зубным врачам.

«Мы благодарны каждому, кто принял участие в нашем фотоконкурсе. Абсолютно все наши маленькие участники достойны победы! Их улыбки подарили радость не только членам жюри, но всем читателям «Комсомольской правды». Особенно нас порадовало, что дети больше не боятся ходить к стоматологам, а наоборот – ждут, когда к ним прилетит зубная фея», - отметила Ирина Сапожникас, генеральный директор Центров имплантации и стоматологии ИНТАН.

По итогам голосования, первое место в конкурсе заняла очаровательная малышка Диана Лебедева. Именно ее милая улыбка покорила большинство читателей «Комсомольской правды». Она получила сертификат на 15 000 рублей от клиники ИНТАН.

Милая улыбка Дианы Лебедевой покорила большинство наших читателей.

В номинации «Выбор ИНТАН» победила Анастасия Неустоева. Ее солнечный портрет в одуванчиках понравился строгому жюри больше всего. В подарок Анастасии также достался сертификат номиналом в 10 000 рублей.

Строгое жюри осталось в восторге от солнечного фото Настеньки Неустоевой. Малышка живет в Ленобласти, поэтому приз отправится к ней по почте.

А приз за самый оригинальный рассказ и сертификат на 5 000 рублей получила Ясна Тумпурова. Родители этой участницы решили, что первый вырванный зуб – это очень важный этап, поэтому заранее подготовились к встрече с зубной феей. Благодаря этому теперь Ясна с удовольствием лечит зубы!

Обаятельная Ясна Тумпурова встретила зубную фею уже после первого похода к стоматологу.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и федеральная сеть центров имплантации и стоматологии ИНТАН поздравляет всех победителей и желает всем участникам море улыбок и исполнения всех заветных желаний!

Справка «КП»:

Генеральный партнер фотоконкурса «Зубная фея» – ИНТАН – федеральная сеть центров имплантации и стоматологии. Сеть насчитывает 31 клинику, 24 из них находятся в Санкт-Петербурге. Ведущие детские стоматологи стажировались за рубежом, проходили курсы психологии и знают, как найти подход к любому ребенку. ИНТАН получил статус «Инновационного центра» Стоматологической Ассоциации России, который присваивается после строгого отбора.