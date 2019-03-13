Масленица-2019 с «Авто Премиумом»

Один из самых любимых народных праздников - Масленицу - весело отметили на разных площадках города. В Приморском районе масленичные гуляния по традиции прошли в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано газетой «Комсомольская правда» в Петербурге» при поддержке группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» и других партнеров.

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Более 11 тысяч горожан приехали сюда повеселиться, поесть вкуснейших блинов или просто провести выходной на свежем воздухе вместе с близкими и друзьями.

Для гостей праздника была подготовлена обширная программа с богатырскими конкурсами, блинами, призами и подарками. Рядом со сценой разместились царские сотники - псковские реконструкторы, устроители фестиваля «Хельга», предлагавшие всем желающим пострелять из настоящего лука и арбалета или сразиться в средневековом бою.

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Состоялась здесь и поэтическая битва: младшее поколение петербуржцев состязалось в знании стихотворений русских поэтов. Лучших чтецов награждали сладкими призами.

У гостей была возможность прокатиться с ветерком, но не на конях. Времена меняются, и теперь на Масленице модно тестировать стальных коней, в роли которых в этом году выступили автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA RAPID от «Авто Премиума». А для тех, у кого еще нет прав, предлагалась экзотическая поездка на верблюде.

С концертными номерами выступили воспитанницы центра творческой свободы «Территория», солистка Мария Горностаева -обладательница гран-при российских и международных конкурсов, и Анна Кожемякина - лауреат регионального конкурса «Я люблю тебя, Россия» и дипломант федерального конкурса «Голоса России», исполнившая масленичные народные песни.

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

«Авто Премиум» представил горожанам популярные автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA RAPID, а также наградил победителей викторины, посвященной истории автомобилестроения.

Завершился праздник сожжением пятиметрового чучела Маслены.

А теперь мы ждем весны!

Справка

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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