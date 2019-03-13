Звезда мировой оперы Василий Герелло: «Получаю поздравления со всего мира»

Его бархатный баритон поклонники оперного пения знают во всем мире, а коллеги и близкие обожают за чувство юмора и лучезарную улыбку. Сегодня народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло отмечает 56-летие. «Комсомолка» поздравила артиста, пожелала ему всего самого светлого и узнала, как он проводит этот день.

- За партитурами на сцене, как всегда, - с радостью поделился Василий Георгиевич. - Это самый лучший день рождения, потому что я на работе. Работа есть и слава Богу. Мужчина должен трудиться и приносить пользу.

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Праздничный вечер Василий Герелло встретит на сцене, исполняя одну из своих арий на закрытом мероприятии, чему он очень рад. Есть силы и здоровье, значит надо петь, считает он.

- У меня телефон черного цвета, но сегодня он красный от звонков, - смеется певец. - Поздравляют все: коллеги, друзья, семья, вся страна и весь мир. И, Слава Богу, что звонят и помнят. Другие артисты лукавят, говоря, что внимание сильно их тяготит. У нас, у артистов, такая профессия, это нормально и не надо буркать.

Сегодня Василий Георгиевич получил море цветов и подарков. Но, как он сам признается, самые ценные презенты - это слова, которые идут от сердца, а не просто для галочки. «КП»-Петербург» присоединяется ко всем поздравлениям и желает артисту крепкого здоровья, любви, больших сцен и новых партий.