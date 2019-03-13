2019-03-13T16:47:07+03:00
Звезды

Звезда мировой оперы Василий Герелло: «Получаю поздравления со всего мира»

День своего 56-летия народный артист встретит на сцене
Людмила ИЛЬИНА
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Василий Герелло очень рад всем поздравлениям.Василий Герелло очень рад всем поздравлениям.Фото: Александр ГЛУЗ
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Его бархатный баритон поклонники оперного пения знают во всем мире, а коллеги и близкие обожают за чувство юмора и лучезарную улыбку. Сегодня народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло отмечает 56-летие. «Комсомолка» поздравила артиста, пожелала ему всего самого светлого и узнала, как он проводит этот день.

- За партитурами на сцене, как всегда, - с радостью поделился Василий Георгиевич. - Это самый лучший день рождения, потому что я на работе. Работа есть и слава Богу. Мужчина должен трудиться и приносить пользу.

Василии Герелло 2013 Что так сердце растревожено Концерт ко дню полиции 1080i HDTV.

Праздничный вечер Василий Герелло встретит на сцене, исполняя одну из своих арий на закрытом мероприятии, чему он очень рад. Есть силы и здоровье, значит надо петь, считает он.

- У меня телефон черного цвета, но сегодня он красный от звонков, - смеется певец. - Поздравляют все: коллеги, друзья, семья, вся страна и весь мир. И, Слава Богу, что звонят и помнят. Другие артисты лукавят, говоря, что внимание сильно их тяготит. У нас, у артистов, такая профессия, это нормально и не надо буркать.

Сегодня Василий Георгиевич получил море цветов и подарков. Но, как он сам признается, самые ценные презенты - это слова, которые идут от сердца, а не просто для галочки. «КП»-Петербург» присоединяется ко всем поздравлениям и желает артисту крепкого здоровья, любви, больших сцен и новых партий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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