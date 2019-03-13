2019-03-13T18:08:31+03:00
Общество

В Петербурге антимонопольная служба возбудила дело из-за «нецензурного» названия суши-бара

На псевдояпонское заведение в Приморском районе города давно жаловались местные жители
Петр КИБЕР
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В Петербурге антимонопольщики возбудили дело против владельцев "нецензурного" суши-бара. Фото: Пресс-служба УФАС СПбВ Петербурге антимонопольщики возбудили дело против владельцев "нецензурного" суши-бара. Фото: Пресс-служба УФАС СПб
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Не запрещено - значит разрешено. Так часто думают горе-рекламщики, придумывающие слоганы или названия для магазинов, баров, ресторанов и прочего. Но нередко их креатив переливает через край и «режет глаза» людям.

- Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении общества с ограниченной ответственностью «Успех». Организация является владельцем суши-бара, расположенного на Приморском проспекте, в доме 137, корпус 1, - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС).

По словам местных жителей, которые и пожаловались антимонопольщикам, название суши-бара обыгрывало матерное выражение, с «японским акцентом». На жалобы горожан в самом баре не реагировали. А ведь рядом с заведением находятся два детских сада и малыши вынуждены ежедневно лицезреть креатив рекламщиков.

- Я не хочу и не могу позволить, чтобы заведение с таким названием было расположено рядом со школой, где учатся наши дети, с поликлиникой, куда ходят наши родители, рядом с музеем или библиотекой, - приводит пресс-служба УФАС слова петербуржцев. - Мы сделаем все, чтобы заведения с таким названием не было в нашем городе!

В Рекламном совете Ассоциации маркетинговой индустрии , куда обратились сотрудники антимонопольного ведомства, подтвердили обоснованность претензий горожан.

- Владельцы бара отдают себе отчет о том, что они фактически используют бранные слова в маркетинговых целях, прикрывая это криво примененными элементами японской филологии, - ответили эксперты. - Использование русской транскрипции иностранного слова при ее схожести с нецензурными словами недопустимо.

В итоге петербургское УФАС завело на бизнесменов административное дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Первое заседание состоится 28 марта.

Учитывая, что сомнительная реклама возмутила многих горожан, редакция «КП-Петербург» решила «замазать» на фото надпись, оскорбляющую их чувства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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