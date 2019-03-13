Законопроект об определении места выгула собак в Петербурге принят в первом чтении: Депутаты высказались «за» и «против» на примере своих питомцев

Сегодня в Заксобрании Санкт-Петербурга обсуждался порядок организации и осуществления госнадзора в области обращения с животными. К полномочиям органов местного самоуправления предлагается отнести определение мест для выгула животных.

В первом чтении проект закона был принят, и депутаты ЗакСа решая, кто будет определять места выгула для собак, заодно вспомнили и про своих питомцев.

Как оказалось, самая «страшная» собака у депутата городского парламента Бориса Вишневского. Он сообщил на заседании Законодательного собрания 13 марта, что его йоркширский терьер способен кого угодно «зализать до смерти». Депутат опасается, что если его маленький питомец будет гулять на специально отведенной небольшой площадке вместе с бойцовыми видами собак, или с такими большими и страшными, как, например, у депутата Евгения Никольского, то ему не поздоровится. У Никольского два питомца - ризеншнауцер и восточно-европейская овчарка. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что бойцовые породы собак – это «холодное оружие». Нужно очень тщательно заниматься их воспитанием, чтобы никогда не случалось трагедий.

В семье Вишневского живет йоркширский терьер, который, как известно, способен кого угодно «зализать до смерти».

Тема домашних питомцев была поднята на заседании в связи с рассмотрением законопроекта о разграничениях полномочий в сфере обращения с животными. В нем содержится две основные новации. По первой, места для выгула собак в Петербурге будут определять муниципалитеты, так как сегодня этим вопросом никто не занимается. Вторая новация связана с расширением полномочий Смольного, который получает право по созданию приютов для бездомных животных и о размещении в Интернете информации о домашних питомцах, от которых отказались хозяева. Как сообщил один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок, в Петербурге сегодня есть только частные приюты, но, по его словам, власти уже продумывают идею создать и государственный. По его данным, например, в Москве, действует 13 государственных питомников, в которых содержится 16 тысяч животных.

По вопросу площадок для выгула собак развернулась дискуссия. По мнению депутата Алексея Ковалева, такие площадки нужно не только выделить, но и оборудовать: защитными сетками, малыми формами для тренировки животных. И тут встает вопрос, кто это будет делать, так как в муниципалитетах на такие нужды средства не заложены. Алексей Ковалев пошел дальше и раскритиковал федеральный закон и его определения. По его словам, если трактовать напрямую по букве закона понятие о животных без хозяев, то к таковым будут относится и крысы.

Забегая вперед, депутат Олег Капитанов высказал опасения, что следующим шагом после утверждения этого документа, будет закон, по которому граждан будут штрафовать за выгул питомцев не на специальных площадках. Хотя в должном количестве их могут к этому времени не создать. Хотя самого Олега Капитанова эта проблема не очень сильно волнует, его животные надежно защищены:

- У меня есть кот и собака породы акита-ину. Но в городе я их не держу. Они у меня живут за городом, - рассказал парламентарий.

Депутат Андрей Анохин вспомнил про кошек, которые живут в подвалах домов.

- ТСЖ и управляющие компании кошек замуровывают в подвалах - это определенный вид живодерства и большая проблема. Кошки являются частью нашего города, и наше отношение к ним и есть визитная карточка Петербурга, - заявил парламентарий. Он также отметил необходимость появления законодательного инструмента для борьбы с живодерскими движениями, которые активировались, по данным депутата, в последнее время.

Депутат Алексей Цивилев, считает, что законопроект требует уточнения: нужно четко понимать, что считать выгулом собак. Его питомец ему достался от хозяев, которые отказались от животного, как только собака подросла и вышла из возраста щенка.

- У меня есть лабрадор Лора. Когда я с ней просто иду по улице, это можно считать выгулом? Что считать просто перемещением с собакой? Это надо уточнять. А на площадках нужно создавать условия, чтобы было интересно и комфортно. Чтобы были пакеты для уборки за питомцами.

Цивилев также высказал опасения, что как только муниципалы определят место для прогулок собак, им тут же укажут, что та или иная площадка лучше подойдет под детскую или спортивную. И в городе развернутся движения против собачьих площадок, мол, животные там шумные и доставляют беспокойства местным жителям. Для того, чтобы таких проблем не возникало, по мнению депутата, площадки для выгула животных нужно предусматривать при планировании территории застройки жилых кварталов.

Депутат Алексей Цивилев взял лабрадора Лору, когда ее бросили предыдущие хозяева.

- Я против этого закона и против названия этого закона, - заявил оппозиционный депутат Михаил Амосов. Позже он признался, что собак в его доме нет. Но есть кот. Точнее кошка Макся, которую он считает котом, потому что, когда ее жена принесла котенком, все подумали, что это мальчик.

Законопроект был одобрен в первом чтении. Теперь к нему будут подаваться поправки, потом последует утверждение в целом и подписание губернатором. Этот процесс может продлится как несколько месяцев, так и годы. Ведь в законодательном собрании эту тему пытались поднимать уже несколько раз. Два года назад по этому вопросу даже рабочую группу собирали, но не пришли ни к какому решению.