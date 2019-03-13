Орнитологи объяснили, откуда на Васильевском острове появились куропатки

Васильевский остров облюбовали серые куропатки. Целая стая уже почти месяц в районе Морской набережной. О нашествии пернатых, обычно обитающих в лесу, рассказали местные жители. И поделились видео в соцсети.

В комментариях петербуржцы тут же бросились рассуждать, что привело куропаток в город: «Может, оголодали в лесу?». И забеспокоились, смогут ли птицы найти себе пропитание на новом месте.

– Хватает им корма, может, покормить их надо? – пишут неравнодушные жители под видео.

Однако те, кто живет на Морской набережной и ежедневно видит новых обитателей Васильевского острова, заверили, что птички чувствуют себя хорошо.

– На протяжении трех недель они живут во дворе и ковыряются в земле, едят зелень. В голодные обмороки не падают, – рассказывает петербуржец.

Согласны с этим и орнитологи. Говорят, что куропатки в городе – явление, хоть и не частое, вполне нормальное. И ничего страшного для птичек в этом нет.

– Это не нашествие, просто одна семейка там живет. Дело в том, что на Васильевском острове есть свободные незастроенные территории, там несколько лет живут серые куропатки, – рассказал «КП-Петербург» Владимир Храбрый, орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического института РАН. – Эти птицы не перелетные, они оседлые и живут в том месте, где размножаются. Летом они поближе к заливу обитают. Но так как на побережье сейчас все в снегу, они переместились к Морской набережной – туда, где газоны.

Неравнодушные горожане тем временем не прочь подкормить куропаток. Но орнитологи не перестают повторять, что птицы в городе способны найти себе еду сами. В любом случае не стоит кидать им булку, но можно немного дать зерна.

– Нужно только наблюдать за ними, ничего с ними не делать и не пугать, а корм они ищут сами, – добавил Владимир Храбрый.