2019-03-13T18:59:42+03:00
Досуг

Hollywood Undead в А2 Green Concert

Обновленные маски, яркие образы, хиты группы - всем этим можно будет насладиться 13 апреля
Степан СТЕПАНОВ
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"Hollywood Undead" - одна из самых таинственных групп."Hollywood Undead" - одна из самых таинственных групп.
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HOLLYWOOD UNDEAD откроют новый европейский тур концертами в России!

"Hollywood Undead" стали одной из самых таинственных групп: участники скрывали свою внешность за масками и татуировками очень долго. Причем стиль масок менялся с выходом каждого нового альбома. Поначалу музыканты носили маски не только на концертах, но и на фотосессиях и интервью. Затем на сцене после нескольких первых песен они стали снимать маски. Еще одной особенностью группы можно назвать отсутствие единственного фронтмена: все участники "Hollywood Undead" на концертах успевают исполнять свои вокальные партии и играть на всех инструментах.

"Hollywood Undead" образовались в 2005 году, прославившись благодаря сервису MySpace. За более чем десятилетнюю историю группа записала пять альбомов и покорила весь мир. Их взрывная энергетика, смешение стилей и сумасшедшие выступления продолжают радовать миллионы поклонников.

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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