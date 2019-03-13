2019-03-13T21:02:33+03:00
Происшествия

У задержанного за дачу взятки лидера профсоюза таможенников нашли 600 тысяч долларов «наличкой»

Мужчина организовал подкуп инспектора, который закрыл глаза на «вывоз» партии сигарет
Петр КИБЕР
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У задержанного за дачу взятки профсоюзного лидера Северо-Западной таможни нашли дома 600 тысяч долларов наличными.У задержанного за дачу взятки профсоюзного лидера Северо-Западной таможни нашли дома 600 тысяч долларов наличными.Фото: REUTERS
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Если брать, то по-крупному, так, видимо, решил один из инспекторов Балтийской таможни, и получил 147 тысяч долларов за свои скромные услуги, оказавшиеся, мягко говоря, незаконными. На этом его и троих взяткодателей и повязали сотрудники СК на транспорте вместе с оперативниками ФСБ.

- По версии следствия, руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления ФТС России с привлечением двух посредников, передал инспектору Балтийской таможни взятку в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления СК РФ на транспорте.

Деньги были переданы за то, чтобы в базу данных были внесены сведения о том, что крупная партия табачных изделий отправлена за пределы России, тогда как на деле весь товар был продан на территории страны без уплаты положенных акцизов.

При этом, после задержания таможенников, у них были проведены обыски. Крупный улов оперативникам попался в квартире лидера профсоюза Северо-Западного таможенного управления. Дома мужчина хранил свыше 600 тысяч долларов США наличными. Все деньги были изъяты.

Теперь в отношении участников коррупционной схемы заведены два уголовных дела по статьям «дача и получение взятки в особо крупном размере». Расследование «подвигов» петербургских таможенников продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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