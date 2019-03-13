2019-03-13T22:13:30+03:00
Спорт

СКА смог с первой попытки остановить «паровоз»

Армейцы с победы начали серию второго раунда Кубка Гагарина, обыграв ярославский «Локомотив» с «футбольным» счетом – 1:0
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА в первом матче 1/4 Кубка Гагарина обыграл "Локомотив"СКА в первом матче 1/4 Кубка Гагарина обыграл "Локомотив"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Результаты регулярного чемпионата не предвещали армейцам Петербурга больших сложностей в серии с «Локомотивом». Ведь в четырех играх ярославские хоккеисты смогли забросить только одну шайбу, пропустив 10.

Да, и в плей-офф соперники встречались довольно часто – четыре раза, причем три из них в трех последних сезонах. И в них армейцы каждый раз доминировали над «железнодорожниками»: суммарный счет в этих сериях 12-2 в пользу СКА.

Но в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина дела у команды Ильи Воробьева складываются не так хорошо, чтобы называть себя фаворитом серии. Вот и первый период прошел так, что заполненные до отказа трибуны Ледового, стали сомневаться, что их любимая команда выступает на домашнем льду.

Инициативу плотно захватили гости, раз за разом, находя пробоины в оборонительных редутах СКА. Только неточность в завершении и подвиги Магнуса Хелльберга не украли интригу уже в самом начале встречи.

А, армейцев, даже три подряд большинства не «разбудили». Пришлось это делать в перерыве тренерам.

Второй период прошел уже в равной борьбе, и уже бывшему вратарю СКА Александру Салаку пришлось чаще демонстрировать свое мастерство.

На помощь армейцам все-таки вновь пришло большинство – уже в третьем периоде. На 46-й минуте шведский защитник Давид Рундблад оказался первым на добивании – 1:0. Это уже третья победная шайба скандинавского легионера в нынешнем розыгрыше.

Вторая игра серии пройдет также в Петербурге в пятницу, 15-го марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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