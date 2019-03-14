2019-03-14T11:12:38+03:00
Общество

«Авто Премиум» и весна в Охта Молле

Праздничную экспозицию SKODA RAPID Monte Carlo в Охта Молле 7 и 8 марта 2019 посетили сотни петербуржцев
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Фото предоставила группа «Авто Премиум».Фото предоставила группа «Авто Премиум».
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Выходные дни в торговом комплексе Охта Молл были насыщенными. Для прекрасных дам организовали мастер-классы, открыли косметические шоу-румы, подготовили небывалые ценовые предложения и представили один из самых модных автомобилей модельной линейки ŠKODA — RAPID Monte Carlo. Организаторами экспозиции стали официальные дилеры этой марки в Санкт-Петербурге — группа «Авто Премиум».

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

На площадке с автомобилем оборудовали мобильный офис, где работали сотрудники дилерского предприятия. Дистанционно можно было выбрать автомобиль со склада дилеров в Санкт-Петербурге или заказать его в производство. При желании была возможность даже рассчитать выгодные программы, оформить бронь и внести предоплату. Эти опции пока реализованы на единственном в нашем городе интернет-портале www.skoda-ap.ru, принадлежащем группе «Авто Премиум».

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

На нарядную экспозицию приходили всей семьей. Здесь организовали детскую площадку с аниматором и развлечениями для маленьких гостей, чтобы родители могли не отвлекаться от знакомства с автомобилем.

Напомним, ŠKODA RAPID Monte Carlo получил свое название в честь побед марки ŠKODA на легендарной раллийной трассе.

8 марта на площадке «Авто Премиума» была открыта цветочная лавка. Но цветы здесь не продавали, а дарили всем женщинам, посетившим экспозицию.

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

Фото предоставила группа «Авто Премиум».

С весенними акционными предложениями «Авто Премиума» можно ознакомиться на сайте www.skoda-ap.ru.

Справка

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Как это было – на видео.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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